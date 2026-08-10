Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber - Son Dakika
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Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

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Mersin'de evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından boynu kırılmak istenen feci şekilde darp edilen yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yakalanıp tutuklanan şüpheliyle ilgili ise 'Kasten Öldürme' suçundan adli işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

Mersin'de evinin bahçesinde oturan yaşlı adam, kasklı ve eldivenli bir saldırgan tarafından feci şekilde darbedildi. Boynu kırılmak istendiği belirtilen adam, hastanede verdiği 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Tutuklu şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan adli işlemlerin devam edeceği öğrenildi.

BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞIP DEFALARCA TEKMELEMİŞTİ

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Şehir hastanesinde 18 gündür tedavisi süren yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polisin çalışmasıyla şüphelinin 47 yaşındaki A.Y. olduğu belirlenmişti. Şüpheli, evin önündeki güvenlik kamerasından yola çıkılarak çevredeki 114 güvenlik kamerası adım adım takip edilerek adresine düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Öteyandan güvenlik kamerası görüntüleri ise akıllarda kaldı. Görüntülerde eldiven ve kasklı şüphelinin ilk önce yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışması, başarılı olamayınca yerde defalarca tekme atması yer almıştı.

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber

Öte yandan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanan şüpheli hakkında, yaşlı adamın ölmesinden dolayı 'Kasten Öldürme' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boynu kırılmaya çalışılan engelliden 18 gün sonra acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mert çelik mert çelik:
    kac ay yatarki 1 0 Yanıtla
  • Kafur Yelis Kafur Yelis:
    Muhabbeti buna tek vermesinler.bu videoyu çeken e de versinler .yardım edemiyorsa bile bir İMDAT diye bağırması yeterdi 0 0 Yanıtla
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