Eski il yöneticisini öldüren MHP İlçe Başkanına müebbet hapis talebi

Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan'ı kız meselesi nedeniyle öldüren MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede yer alan ifadesinde Ekinci, maktul Özcan ile çocukluktan beri arkadaş olduklarını belirtti. Kendisinin eski kız arkadaşı F.S. ile Özcan'ı tanıştırdığını belirten Ekinci, "2017'de tanıştığım ve sonradan sevgili olup ayrıldığım F.S., bana o dönem Ferhat ile görüşmemi istemediğini söyledi. Bunun nedenini sorduğumda Ferhat'ın hal ve hareketlerini beğenmediğini söyledi.
2023 yılı başında F.S. ile ilişkimize ara verdik ama görüşüyorduk. F.S. sosyal medya hesabından sigorta reklamı yaptığı için Ferhat da ona ulaşmış, F.S'ye sigorta işlerini yaptırmaya başlamış. Ben de bunu F.S. ile aynı ortamda olduğumda telefonuna gelen bir mesajdan öğrendim. F.S. bana, Ferhat'ın Sincan'da ofis açtığını ve kendisinin de yanında işe başladığını söyledi. F.S'nin sosyal medya hesabında bir paylaşım gördüm. Aracın ön kısmında bir çiçek vardı ve yolcu koltuğundan yolu çekiyordu.
Öndeki araç Ferhat'ın arabasına benziyordu. F.S'yi aradım, bana bir şeyler söyledi. Bir süre sonra Ferhat beni aradı nerede olduğumu sordu, ben de söyledim. Ferhat ile birlikte 3 kişinin olduğu bir araç önüme kırdı, ben de kaza yapmamak için durdum. Ferhat bana vurmaya başladı, yanındakiler yanımda bulunan silahı alarak beni aracıma bindirdi. Bir benzinlikte durdum ve Ferhat ile F.S'nin aracını gördüm.
Ferhat beni tekrar arayıp küfür etmeye başladı. Beni takip ettiklerini düşündüğüm için ben de onları takip ettim. Bulundukları yerde ben de durunca silahımı alan kişiler bu sefer beni yine aracıma bindirip gitmem gerektiğini söyledi. Ferhat beni tekrar aradı ve 'Silahın bende, erkeksen gel al' dedi. Ben de Ferhat'ın evinin önüne silahımı almaya gittim. Çünkü silah babamındı, bir olay olursa olan babama olur diye silahı almak istedim.
Ferhat'ın ziline bastım ancak kimse açmadı. Balkona çıktığında elinde bir tüfeğin olduğunu gördüm. Bana 'Seni asfalta sereceğim' dedi. Oradan ayrılıp ofisime gittim, uyudum. Ofiste olan bir silahım vardı, onu alıp Ferhat'ın evine gittim. Kapıda sadece babamın silahını istedim. Küfürler edince ben de karşılık verdim. İçeri doğru hamle yapınca belimdeki silahı çıkararak ateş ettim ve evden kaçtım. 1-2 saat sonra kendime gelince polise teslim oldum" dedi.
İddianamede, maktul Ferhat Özcan'ın vücudunda 5'i öldürücü nitelikte 7 ateşli silah mermi çekirdeği yarası tespit edildiği belirtildi. Ayrıca şüpheli Ekinci'nin söz konusu eve giriş ve çıkış süresinin yaklaşık 4 dakika olduğu kaydedildi.
Mehmet Ersin Ekinci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Ankara 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
29 Nisan 2023 tarihinde Ankara'nın Pursaklar ilçesinde MHP eski il yöneticilerinden Ferhat Özcan, MHP Pursaklar İlçe Başkanı Mehmet Ersin Ekinci tarafından iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özcan, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, cinayeti işleyen Ekinci ise polise teslim oldu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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