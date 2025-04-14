Minguzzi\'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Maattia Ahmet Minguzzi'nin kabrini tahrip eden şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. 67 yaşındaki şüpheli emniyetteki ifadesinde, "Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım." sözleriyle kendini savundu.

MİNGUZZİ'NİN MEZARI TAHRİP EDİLDİ

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı, duruşma günü tahrip edilip çevresine zarar verildi. Kabristandaki mezarın talan edilmesi ile ilgili re'sen başlatılan soruşturma devam ederken, faillerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde özel ekip oluşturuldu. İstanbul Emnyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubenin de desteğiyle yoğun bir çalışma yürüttü.

67 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden D.A. (67) adlı şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜNCE SİNİRLENDİM, VURDUM KIRDIM"

Öte yandan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Evsiz olduğu öğrenilen Duran A. ifadesinde, "Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım" dedi.