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MİT, Mossad Bağlantılı Casusluk Ekibini Deşifre Etti - Son Dakika
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MİT, Mossad Bağlantılı Casusluk Ekibini Deşifre Etti

İstanbul merkezli operasyonlarla yakalanan 33 kişilik Mossad bağlantılı casusluk ekibiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin, Türkiye'de yaşayan Filistinli ve İsrailli aktivistlere yönelik casusluk faaliyetleri düzenlediği ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi.

MİT, Mossad Bağlantılı Casusluk Ekibini Deşifre Etti
02.01.2024 - 17:06,
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İsrail Dış İstihbarat Servisi adına "casusluk" faaliyeti yaptıkları iddiasıyla aranan 46 kişiden oluşan Mossad bağlantılı sabotaj ekibi MİT tarafından deşifre edilmiş, 33 ajan, İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmıştı. İsrail servisiyle bağlantılı olan sabotaj ekibiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul merkezli 8 ilde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve polis ekipleri tarafından düzenlenen KÖSTEBEK adlı operasyonda, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddia edilen 46 şüpheliden 33'ü yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad adına "uluslararası casusluk" faaliyeti yaptıkları iddia edilen 33 kişi sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. 'Casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifadelerinin sürdüğü öğrenilirken, uluslararası casusluk faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Şüphelilerin, Mossad görevlileri tarafından yönlendirilmek ve Türkiye'de insani mülahazalarla ikamet eden özellikle Filistinli ve İsrail'in yaptıklarına karşı olan İsrailli aktivistlere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi eylemler düzenlemekle suçlandığı öğrenildi. İsrail için çalışan 46 kişilik ajan ağının görevleri arasında, adam kaçırma, önemli kişilerin bilgilerine ulaşma, tehdit etme ve isimsiz hedeflerin otomobillerini, evlerini ateşe vermeyi, dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarını çalmayı içerdiği de iddia ediliyor.

Bazı kişilerin bilgilerine ulaştıkları öğrenildi

Türkiye'de faaliyet yürüttükleri ve Mossad memurları ile sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları öğrenilen şüphelilerin, bu kapsamda bazı kişilerin bilgilerine ulaştıkları saptandı. Casus ağındaki kişilere atfedilen eylemlerin, "uluslararası casusluk" faaliyetleri kapsamında nitelenebileceğinin değerlendirilmesi üzerine 46 kişinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basılmış, İstanbul'da 15 ilçe ile Ankara, Kocaeli, Hatay, Mersin, İzmir, Van ve Diyarbakır'da belirlenen 57 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalanmıştı. Casusluk soruşturmasında firari durumda olan 13 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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