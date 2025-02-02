Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı

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Muğla'nın Milas ilçesinde bıçaklanmış halde sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı kadın, polis ekiplerinin yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü incelemesi ile yakalandı.

SANDALYEDE BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, Milas ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar eğlence mekanlarının olduğu sokaktaki sandalyede bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bıçaklandığı ve aşırı kan kaybettiği belirlenen şahsın Milas'ta manavlık yapan Halil İbrahim Mercan (48) olduğu tespit edildi.

CİNAYET ZANLISI KADIN KAMERALARDAN YAKALANDI

Mercan'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için bölgedeki bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek, olayının şüphelisinin B.Ö. isimli kadın olduğunu tespit etti. Görüntülerde Mercan'ın oturduğu sırada aniden saldırıya uğradığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği görüldü. Şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.Ö.'nün işlemleri devam ediyor.