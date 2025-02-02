Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Geniş Video İzle

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik hareketliliğe karşı yaptığı uyarıda, "Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" dedi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerektiğini belirtti.

02.02.2025 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'ın Santorini Adası ve çevresinde yoğun sismik hareketlilik yaşanıyor.

BİR GÜNDE 10'DAN FAZLA DEPREM OLDU

Dün Ege Denizi'nde büyüklükleri 3,5 ile 4,4 arasında değişen 8 adet deprem gerçekleşti. Art arda yaşanan sarsıntılar bugün de devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.22'de merkez üssü Ege Denizi'ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Bu sarsıntıdan kısa bir süre sonra saat 11.37'de bu kez 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Yine Santorini Adası'na yakın bir bölgede saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha geçekleşti.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Peş peşe yaşanan ddepremlerin ardından Santorini Adası Belediye Meclisi tarafından düzenlenen olağanüstü toplantıda, bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ile toplantının iptal edilmesine karar verildi. Ayrıca kreşlerin yanı sıra ilk ve orta dereceli okullarda da eğitim ve öğretime ara verildi.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

NACİ GÖRÜR BÖLGEYE YAKIN VATANDAŞLARI UYARDI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'ye de oldukça yakın olan bölgede meydana gelen depremler sonrasında sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Görür, "Yunanistan'ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

AHMET ERCAN: YERLEŞİMLERİN BOŞALTILMASI, DENİZ ULAŞIMI İLE BALIKÇILIĞIN KISITLANMASI GEREKİR

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depreme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerektiğini belirtti. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bir kaç gündür Ege Denizinde Santorini adasında en büyüğü M4,8 Richter'i bulan küçük deprem ile depremcikler sürekli sarsıntılar biçiminde olmaktadır. Deprem ile depremciklerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir. Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı 2200 C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Silikatlı bir lav püskürürse , yanardağ bombaları da fırlatabilir. Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir. Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir."

Ahmet Ercan ve Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
Naci Görür\'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı

Doğal Afetler, Ahmet Ercan, Ege Denizi, Naci Görür, 3-sayfa, Deprem, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ramazan Karakuş:
    Allah aşkına sus bizim gücümüz namaz kuran sağlam yapılar ama bu konuda CHP çok suçlu izmir çok kötü rant çok ne yapalım biz yine yüce rabbimize sığınıyoruz ama Allah da beyin vermiş sağlam yapı yapın diye gerçekten CHP zihniyeti bu ülkenin beka sorunudur ben izmirliym eğitimli biriym o zaman turbanli kızlara çok acılar yaşattılar bu arada genc biriym okudum biliyorum 7 17 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    deprem olmaya görsün aynı Nisan yağmuru ardından çıkan mantarlar gibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:45 Sessiz sedasız gittiler TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret Sessiz sedasız gittiler! TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden dikkat çeken ziyaret
16:18 Ege Denizi beşik gibi sallanıyor Son 2 saatte 5 deprem Ege Denizi beşik gibi sallanıyor! Son 2 saatte 5 deprem
16:08 Erdoğan’dan AK Parti’nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler Erdoğan'dan AK Parti'nin oy oranıyla ilgili çok konuşulacak sözler
12:16 NATO’dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız NATO'dan Türkiye dahil tüm üye ülkelere tedirgin eden çağrı: Savaşa hazır olmalıyız
10:52 Gülşen’in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten
10:52 Yunus Akgün’ün talebi Galatasaray’ı şoke etti Yunus Akgün'ün talebi Galatasaray'ı şoke etti
10:39 Fenerbahçe’nin yeni transferinin havaalanında zor anları Fenerbahçe'nin yeni transferinin havaalanında zor anları
10:32 Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti Emeklilerin zam farklarının ödeneceği tarihler netleşti
10:19 Yeni kayyumlar gelebilir Yeni kayyumlar gelebilir
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
10:17 Gazze’de 4’üncü rehine takası 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak Gazze'de 4'üncü rehine takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 18:23:59. #1.11#
SON DAKİKA: Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.