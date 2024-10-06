Narin'in nerede öldüğü belli oldu - Son Dakika
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Narin'in nerede öldüğü belli oldu

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında başsavcılık evdeki delillerden ulaştığı DNA sonuçlarına göre minik Narin'in kendi evinde bir odada katledildiği sonucuna ulaştı.

06.10.2024 21:02
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada başsavcılık yeni bulgulara ulaştı. Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesi soruşturmasında Narin'in 21 ağustos günü saat 15.15'te eve gittikten kısa bir süre sonra boğularak öldürüldüğü kesinlik kazandı.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

EVDEKİ BAZI EŞYALAR ÜZERİNDE DNA TESPİTLERİ YAPILDI

Halk TV'nin haberine göre, soruşturma savcılarının elde ettikleri bilgilere göre evde bir çok delilin yok edilmesi için bir çok yöntemin kullanıldığı evdeki eşya, kıyafet ve halıların özel yöntemler kullanılarak yıkandığı da tespit edildi. Evdeki tüm delilerin yok edilmesi çalışmalarına rağmen bazı eşyalar üzerinde DNA tespitlerinin yapıldığı öğrenildi.

EVE GİRDİKTEN BİRKAÇ DAKİKA SONRA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen bulgular ve deliller çerçevesinde Diyarbakır Cumhuriyet başsavcılığı Narin'in 21 Ağustos günü evine gittikten birkaç dakika sonra boğularak öldürüldüğü sonucuna vardı.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

YENİDEN SONGULAMA YAPILACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narin Güran soruşturması kapsamında yapılan çalışmalar sunucunda şüpheli sıfatı ile gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişi ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan diğer şüphelilerin kullandıkları cep telefonu numaralarını bağlı olduğu GSM operatörlerinden elde edilen HTS kayıtlarının uzman kişiler tarafından yapılan daraltılmış HTS kayıtlarının tespitlerinin tamamlandığı buna göre bir çok bilginin de daha net bir hal aldığı öğrenildi.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

SALİM GÜRAN'IN 3 KEZ EVE GİRİP ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Elde edilen daraltılmış HTS kayıtlarına göre tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in eve geldiği 15.15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde bulunduğu Narin'in eve geldiği sırada orada olduğu ve daha sonra evden ayrıldığı kısa aralıklar ile en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi.

ANNE İLE AMCA ARASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15.20 ile 15.35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edildi. Yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın daraltılmış HTS kayıtlarında yapılan tespitler sonucunda elde edilen bilgilere göre Narin'in katledildiği saat 15.15'den çok kısa bir süre içinde Arif Güran'ın evinde bulundukları eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu daha sonra çok kısa aralıklar ile Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da eve geldiği tespit edildi.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

YENGE DEFALARCA NARİN'İN EVİNE GİRİP ÇIKMIŞ

Maşallah Güran ve Hediye Güran'ın 15.15'ten sonra saat 19.00'a kadar defalarca Arif Güran'ın evine geldikleri ve belirlenen standartların üzerinde evde su kullanımı yapıldığı tespit edildi.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli sanıkların HTS kayıtları üzerinde uzman ekiplere yaptırdığı incelemelerin ve tespitlerin tamamlandığı ve elde edilen sonuçlara göre tutuklu ve şüpheli sanıkların tekrar sorgulanmasına karar verildiği öğrenildi. Soruşturma savcılarının ilk olarak tutuklu 12 sanığı sorgusunu yapacağı öğrenildi. Sorguların ne zaman yapılacağı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

Narin'in nerede öldüğü belli oldu

GÜRAN AİLESİNİ 12 AVUKAT SAVUNACAK

Narin soruşturması kapsamında tutuklanan 9'u Güran ailesi mensubu toplam 12 kişiyi bir avukat ordusu savunacak. Alınan bilgilere göre Güran ailesinin şu ana kadar 12 avukata vekâlet verdiği öğrenildi. Güran ailesini savunacak 12 avukatın dün Cezaevine giderek Müvekkilleri ile toplu görüşme yaptığı bu görüşme nedeniyle cezaevinde birçok görüşmenin aksadığı, farklı illerden ve Diyarbakır'dan gelerek cezaevinde bulunan müvekkilleri ile görüşmek için Diyarbakır T tipi ceza evine gelen çok sayıda avukatın Güran Ailesi Avukatlarının görüşmesi nedeniyle bekletildiği ve Güran ailesinin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra diğer avukatların görüşmeye alındığı bu uygulamaman tutuklu Güran ailesi şüphelilerinin can güvenliği nedeniyle yapıldığı belirtildi

Narin\'in nerede öldüğü belli oldu

Narin Güran, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Narin'in nerede öldüğü belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Galatasaray Spor kulübü:
    Bunları savunan avukatlar adaletten yana bir bilgi sahibi değiller herhalde 77 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    biraz serefleri varsa doğruyu anlatsınlar zaten bütün ülke neyin ne olduğunu biliyor.bosuna çırpınıyorlar 26 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Cehennem neden var Daha iyi anlıyoruz 11 1 Yanıtla
  • Şahin Zorlu:
    Bunları savunacak avukatlar çocuk katili bir aileyi temize mi çıkaracak adamlar daha önce birkızı daha öldürmüş 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Allah belanızı versin . Gerçekler er ya da geç çıkar ortaya.. 1 0 Yanıtla
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