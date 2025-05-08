Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti - Son Dakika
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Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti

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Sivas'ta Elif T.Ç. isimli liseli kız öğrencinin aynı okulda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından darbedildiğine dair görüntüler ortaya çıkmıştı. İnfial yaratan olayın ardından Bursa'dan da benzer görüntüler geldi. Bir lise öğrencisi, ortaokul öğrencisini darbedip, saçlarından tutarak yerde sürükledi.

08.05.2025 15:13  Güncelleme: 15:39
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Sivas'ta, aynı lisede okuyan yedi kız öğrencinin, Elif T.Ç. adlı sınıf arkadaşlarını darbettiği ve bu anların görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine büyük tepki doğmuştu. Olayın yarattığı infialin ardından bu kez Bursa'dan da benzer bir vaka gün yüzüne çıktı: Liseli bir öğrenci, yanında bulunduğu ortaokul öğrencisini saçlarından tutup sürükleyerek zorla yere yatırdı.

İLK OLAY SİVAS'TA YAŞANDI

Lisede 9'uncu sınıfta eğitim gören Elif T.Ç., aynı okulda farklı sınıflarda eğitim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıfın ortasında darbedildi.

Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti

Elif'i darbedip şiddet uygulayan 3 öğrenci bu anları cep telefonuyla da kaydederek, sosyal medyadan yayımladı. Görüntülerde yerlerde sürüklenen Elif T.Ç., 3 akranı tarafından uzun süre şiddete maruz kaldı. Darbeden kız öğrencilerden biri Elif'i başından tutarken, diğer bir öğrenci ise yüzüne tokat attı. Sınıfta yerde sürüklenen Elif T.Ç.'ye zaman zaman da tekme atıldığı görüldü.

Okuldan akranlarından şiddet gören Elif T.Ç., eve gidince durumu ailesine anlattı. Elif'in ailesi ise şiddet uygulayan öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şiddet uygulayan öğrencilerin uzun süredir Elif T.Ç.'ye akran zorbalığı yaptığı öğrenildi. Görüntülerin yayılmasıyla öğrenciler okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Okulun bazı öğrenci velilerinin, uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yeniden okula dönmemesi için okul yönetimine başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili Sivas Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada "07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları ile basın organlarında yer alan, Sivas'ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntüler üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın 25 Nisan tarihinde valiliğimize intikal eden ve konuyla ilgili adli ve idari işlem başlatılan olay olduğu tespit edilmiştir. Olayda mağdur öğrencinin yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve video kaydına alındığı anlaşılmıştır. Söz konusu olaya karışan öğrenciler hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma amacıyla müfettiş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BİR BENZER GÖRÜNTÜ DE BURSA'DAN

Diğer dehşete düşüren kız öğrenciye darp olayı ise 6 Mayıs'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Bilecik'te okuyan bir lise öğrencisi kız, ilçedeki TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nda eğitim gören kız öğrenciyi okul çıkışında tekme ve tokatlarla darbetti. Liseli kız, ortaokul öğrencisini, saçlarından tutup yerde sürüklerken, çevredeki diğer öğrenciler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekerken, darbedilen öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Öğrencinin psikolojik destek aldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti
Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti
Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti

Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Bursa, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ne oluyor bu çocuklara! 2 ilde öğrenciler akranlarını darbetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ghost Riley:
    gencler pis igrenc holigan algisi yapmak icin yapmissiniz da haberi 1 bu olaylar hep oluyor 2 24 senedir egitim bakani akpli 3 sizin milletvekilleriniz (patronunuz akp ya hani) mecliste adam dovuyor. 27 15 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ne oluyora bir baslarim sonu gelmez.. 25 yillik ogretmen iken.. en ozeti: musteri gorursen ogrenciyi, niteliksiz bolumlere sirf illerdeki esnafa gelir diye sozum ona universiteli yaparsan.. atamalarda kar gudup usretli adi altimda ogretmen olan olmayani siniflara ogretmen diye sokarsan.. basarili olmanin kavrami genclerde sinifta kalmama ile ( maliyet icin kalmama var ) ve nasil olsa bi yerde uniye giderime donerse ne olacakti baska.. vsvsv 38 1 Yanıtla
  • Aylin Bahar:
    sentetik uyuşturucu yaygın kullandırılıyor , sonuç bu .... 26 2 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Ne olacak Başı boş bir ülke adelet yok yasa yok ne bekliyurz ki daha 20 8 Yanıtla
  • Efem0909:
    Üniversitelerdeki sevgili muhabbeti liseye ortaokula kadar indi sonuç bu 26 1 Yanıtla
  • 205622:
    eğitim sistemi süper Avrupa bizi kisakniyor bademler de uçuyor ondan 16 8 Yanıtla
  • Diyego Can:
    Z kuşağı normal karşılıyorum 18 4 Yanıtla
  • Alper Elma:
    geri zekalı insanlar kendi yolunu ve hayatını kendi tayin eder ailen sana o terbiyeyi ahlaki vermişse yada sen o aklını kullanip iyi bir fert olmamışsan devlet hükümet seni egitse neye yarar.her birinizin başına cobanmi lazim 16 5 Yanıtla
  • Murat Avci:
    aileler yapıyor, öğretmen terbiyeli eğitim verirdi polis ve toplum baskısı vardı. 21 0 Yanıtla
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