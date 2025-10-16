Öğretmen kızını boğarak öldüren anne: "Ölünce 'intihar süsü' vermek için bileklerini kestim" - Son Dakika
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne: "Ölünce 'intihar süsü' vermek için bileklerini kestim"

16.10.2025 16:45
Samsun'da rehber öğretmeni kızını boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan anne, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldüren annenin yargılanması başladı. İlk kez hakim karşısına çıkan tutuklu anne, kızının kendisine saldırdığını, boğarak öldürdükten sonra intihar süsü vermek için bileklerini kestiğini söyledi.

ÖĞRETMEN KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 8 Nisan 2025'te Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba G. (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba G., görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi S.G. (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

Olay gecesi S.G., komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

ANNE, SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden anne şunları söyledi: "Kızım Tuba 2020 yılında bir evlilik yaptı ve 2 yıl sonra eşinden ayrıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra psikolojik problemleri artmaya devam etti. Eski eşiyle telefonda görüşmeye devam ediyordu. Depremden sonra Malatya'dan Samsun'a geldik. Bir süre kaldıktan sonra eşimle ben Malatya'ya döndük. Kızım burada özel kolejde çalışmaya başladı. Daha sonra da özel okuldan devlet okuluna kadrolu öğretmenliğe geçiş yaptı. Kardeşi şehit olduğu için tanınan haktan yararlandı. Kızım gözünden bir rahatsızlık geçirdi. Tedavisi esnasında kalp krizi de geçirdi.

"GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIKLAR NEDENİYLE PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ ARTMIŞTI"

Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı vücudunun sol tarafında his kaybı oluştu. Sol kolunu kullanabiliyordu. Sol ayağına özel bir ayakkabı giyerek kenarlardan destek alarak tek başına yürüyebiliyordu. Geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı kızımın psikolojik problemleri iyice artmaya başladı. Üniversite hastanesinde tedavi gördüğünde psikolog ona ilaç vermişti. İlaçlarını kullanmadı.

"O ANLIK HEYECANLA KIZIMIN BOĞAZINA SALDIRDIM"

Psikolojik rahatsızlığı için herhangi bir tedavi görmedi. Yaklaşık 15 gün önce bana saldırdı. Vücudunun sol tarafının tutmayışını kabullenemedi. Bana 'Sen sağlıklısın, ben neden böyleyim' diyerek saldırmıştı. Olay gecesi saat 02.00 sıralarında dinlendiğim sırada, kızım bana seslendi. Banyonun ışığının açık olduğunu gördüm. Banyoya gittiğimde kızım bana yine saldırdı. Kızımın elinden kurtulmak amacıyla ittiğimde yere düşerek başını banyonun zeminine çarptı. Yerdeyken bana saldırmaya devam etti. Omuzlarına çöktüm fakat saldırısına devam etti. O anlık heyecanla kızımın boğazına sarıldım.

"KIZIMIN BİLEKLERİNİ İNTİHAR SÜSÜ VERMEK AMACIYLA KESTİM"

Tam olarak ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Fakat 1-2 dakika boğazından tuttum. Kendime geldiğimde kızımın nefes almadığını fark ettim. Öldüğünü anladım. Kızım bana daha önce intihar edeceğini söylüyordu. Aklıma bu geldi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve kızımın bileklerini 'intihar süsü' vermek amacıyla kestim. Daha sonra bağırdığımda komşularımız geldi ve polise haber vermişler."

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne hakkında dava açıldı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından hazırlanan iddianamede S.G. hakkında, Türk Ceza Kanunu (TCK) 82/1-d-f-e.2 maddeleri gereği ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. S.G. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan S.G., "Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce 'intihar süsü' vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum" diye kendini savundu.

Kanser tedavisi gördüğü öğrenilen S.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

