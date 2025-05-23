Oğuz Murat Aci\'nin annesiyle eşi canlı yayında tartıştı: O bedduayı çocuğuma mı ediyorsun?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin davası devam ederken eşi Şükriye Aci'nin "Maddi manevi zararımız karşılanmıştır" diyerek Cihantimur ailesi ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekmesi tartışmalara neden oldu. Şükriye Aci "Neler Oluyor Hayatta" isimli programa katılarak yaşananları anlattı. Canlı yayında Şükriye Aci ile kayınvalidesi Pervin Aci arasında gerginlik çıktı.

"EŞİM HAYATTAYKEN DE AİLESİYLE İLİŞKİMİZ MUHTEŞEM DEĞİLDİ"

Şükriye Aci, "Eşimin ailesinden hiçbir destek almadım. Çocuğum 2,5 yaşında. Eşimin üzerinde olan bir taksi plakası vardı, o benim üzerime geçti. Eşimden bağlanan bir aylık var ve bana yatan bir hayat sigortası vardı, ben onunla kendime bir ev aldım. İçinde kiracı var. Şu an annemle yaşıyorum. Gayrimenkul işine yeni girdim. Eşim ile yaşadığım evden bazı duyduğum şeyler ve o dönem rahatsızlandığım için ekim ayında ayrıldım. Anneme geçtim ama kayınvalidem ve kayınpederim sanki çocuğu onlara göstermiyormuşum gibi bir algı yarattılar. Dışarıdan kimse bizim aile ilişkilerimizi bilmezdi ama eşim hayattayken de ailesiyle ilişkimiz çok muhteşem değildi" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN KANINI SATMADIM"

Kayınpederi Özer Aci'nin, "Torunum büyüdüğünde 'Beni babamın kanıyla mı besledin?' diye soracak" sözlerine de yanıt veren Şükriye Aci şöyle konuştu:

"Ben kimsenin kanını satmadım, böyle bir tabir bana çok çirkin geliyor. Zaten her ölümle sonuçlanan trafik kazasından doğan bir tazminat hakkı vardır, onu aldım. Bu devlet tarafından oğluma verilecek bir hak ise erkenden almış oldum. Kan parası falan değil. Ben kanun dışı bir şey yapmadım. Gizli şey de değil. Avukatlar yürüttü protokolü. İlk olay olduğunda kayınpederim şirket avukatını tuttu ve benim önerdiğim avukatları istemedi. Çünkü ben avukat tutsam beni şeffafça bilgilendirecek, kendi avukatı ise sadece bilmemi istedikleri kadarını aktaracaktı"

"BANA 'BÖYLE BİR PARA KAÇIRILMAZ' DENDİ"

Kendisine ve diğer yaralılara bilgi verilmediğin öne süren Şükriye Aci, "Kendi başlarına hareket ettiler. Kayınpederim bir plan kurdu ve süreci kendi yönetmeye çalıştı ki ben vekaletimi onun yönlendirdiği avukata vermiştim. Bana bilgi verilmedi uzunca bir süre. 6 ay sonra kayınvalidemin evinde avukat ile görüştük. Bana bazı teklifler olduğunu söyledi avukat. Karşı tarafın 50-55 milyon vermek istediğini iletti ve ben çok öfkeliydim. 'Ne parası?' diye kızdım. Bana 'Fevri olma, çocuğun var. Böyle bir para kaçırılmaz' dendi. Bana başta bunu söyleyen kendileri şimdi çıkıp diyorlar ki 'Kimseyle para pazarlığı yapmadık' Kayınpederim zaten kendisi çıktığı her yerde 'Torunumun hakkını alacağım' diyordu. O dede olarak almak isteyince sorun yok da ben annesi olarak alınca neden sorun oluyor?" ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN TELAFFUZ EDİLEN RAKAMLARA İHTİYACI YOK"

Şükriye Aci'nin bu iddialarının ardından Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci canlı yayına telefonla bağlanarak iddialara yanıt verdi. Gelininin iddialarının doğru olmadığını ifade eden Pervin Aci, "Ben çok acılı bir anneyim. Ben aylardır ilaç tedavisi görüyorum. Ben para konusunda 'Eşim bile olsa benim çocuğumun kanını yerde bırakanı ben Allah'a havale ediyorum. Benim gibi acı görsün' dedim. Benim eşimin o telaffuz edilen rakamlara ihtiyacı yok. Eşim bir iş insanı. Bu benim kızım ve ekranlarda böyle konuşmaması lazım. Onu birileri doldurmuş. Dışarı çıkacak yüzü kalmaz, linç yer. Ben çocuğumun arkasındayım" dedi.

"KİM BİZE BUNU YAŞATTIYSA EVLADINDAN OLSUN"

Davasından vazgeçmediğini belirten Pervin Aci, "Benim yavrum gitmiş, parada pulda gözüm yok. Bana o parayı getirseler ben o acıyla o insanları parçalarım. Ben sadece adalet istiyorum. Şükriye'yi konuşturmasınlar, daha fazla alçaltmasınlar. Ben emekli sağlıkçıyım, eşim emekli. Şirket sahibi bir aileyiz, bizim 55 milyona falan ihtiyacımız yok. Zaten evlat kaybetmiş anne ve babaya böyle yüklenilmez. Ben acımı paylaşamadım bu yüzden. 6 aydır torunumu göremiyorum, gelinimin nerede çalıştığını, ne yaptığını bilmiyorum. O kızım doğru konuşmuyor. Biz ona 'kızım' dedik. Ben anneyim, bunu bana nasıl yapıyorlar? Üç kuruş için nasıl affedeyim? Kim bize bunu yaşattıysa evladından olsun. Allah onu benim yerime düşürsün. 60 yaşında kadınım, ne yapayım parayı?" diye konuştu.

"O BEDDUAYI BENİM ÇOCUĞUMA MI EDİYORSUN?"

Kayınvalidesinin sözleri üzerine gelin öfkelendi, "O bedduayı benim çocuğuma mı ediyorsun?" diye sordu. Kayınvalide ise "O benim yavrumun yavrusu, onun ne suçu var? Ben Cihantimur'a diyorum" dedi.

"100 MİLYON LİRA ALMADIM"

Gelin Aci ise "Ekranlarda günlerdir bana hakaret ediyorlar, şimdi ise 'kızım' diyor. Kayınpederim Özer Aci, 'O bundan sonra Şükriye Aci değil, Şükriye Arslan' diyor. Bu olamaz. Tabii ki eşimin soyadını kullanacağım. Ayrıca beni kimse dolduruşa getirmiyor. Doğruyu konuşmuyorlar. 100 milyon lira falan da almadım, rakamlar asla doğru değil. Zaten az bir ceza alıp çıkacaklardı. Çünkü 18 yaşından küçük kendisi. Kendileri Amerika'da yattıkları kadar burada yatmayacaklardı" dedi.

"BENİ KARŞI TARAFTAN ÇOK EŞİMİN AİLESİ YORDU"

Bu kararı alırken linç edileceğini bildiğini söyleyen Şükriye Aci, "Beni rahatsız eden eşimin ailesinin davranışları. Karşı taraftan çok, beni eşimin ailesi yordu. Para pazarlığını yapan da onlar. Beni çıkmaza sürüklemek istediler. Ben psikolojik yardım alıyorum, oğlumu pedagoga götürüyorum. Beni çok yaraladılar" dedi.