Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Haberin Videosunu İzleyin
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu\'nun uyuşturucu testleri negatif
16.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu\'nun uyuşturucu testleri negatif
Haber Videosu

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU'NUN TEST SONUCU NEGATİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Her iki ismin de test sonucu negatif çıktı.

3 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF ÇIKTI

Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk'ün uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

KAYNARCA: ALNIM AÇIK BAŞIM DİK SÖZÜMÜ DE İSPAT ETMİŞ OLDUM

İlk açıklamasında, "Alnım açık, başım dik" diyen Oktay Kaynarca'dan yeni açıklama geldi. Kaynarca, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım boyunca bana büyüklerimden miras kaldığı şekilde, onlardan öğrendiğim düsturla yaşamaya çalıştım. Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları oldu. Son dönemde herkesin tanık olduğu bu sevimsiz suçlama bu raporla temize çıktı ve söz verip "merak etmeyin, alnım açık başım dik" sözümü de ispat etmiş oldum.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

"Her şerden bir hayır çıkar" sözünün ispatı ise, ilk günden itibaren koşulsuz şartsız yakınlarımın dışında, yurt içinden ve yurt dışından milyonlarca destek gelmesi idi. Bu benim için çok onur verici, hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Hayatım boyunca insan biriktirmiş olmanın ödülünü bir kez daha almış oldum. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Her birinize tek tek teşekkür etmeyi borç bilirim, hakkınızı helâl edin. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir. Sevgi ve saygılarımla."

Öte yandan Oktay Kaynarca, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşı olduğunu söylemişti.

Kaynarca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının firari sanıklarından Murat Gülibrahimoğlu'yla yakın arkadaş olduklarını dile getirmişti. Şüphelilerden Rabia Karaca'nın hakkındaki beyanlarını kabul etmediğini ve kendisini tanımadığını, fuhşa aracılık yapmadığını savunan Kaynarca, "Murat Gülibrahimoğlu'ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım, sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi." demişti.

MÜFTÜOĞLU: KUMAR İDDİASINI KISMİ KABUL EDİYORUM

Şüpheli Emel Müftüoğlu ise ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, Gülibrahimoğlu ile "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası sanıklarından Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı tanıdığını dile getirmişti.

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Müftüoğlu, ifadesinde şunları aktarmıştı: "Hüseyin Köksal isimli şahısla yılda iki kez bütçe ayırıp (sadece aralık ayında) Kıbrıs'a gideriz. Kendisinden elden para almadım. Fuhuş suçuna aracılık etmedim. Rabia Karaca'nın ifadesinde belirttiği 'Murat Gülibrahimoğlu ile Emel yakın arkadaştır. Murat'ın Emel'e çok kez kumar parası verdiğine şahit oldum. Riva'da bulunan restoranda akşamları gizli bir şekilde kumar oynanır. Emel Müftüoğlu masa kurup kumar oynatır.' şeklindeki ifadesini kısmi kabul ediyorum.

"KİMSEDEN TANIŞTIRMA KARŞILIĞINDA PARA ALMADIM"

Murat, yakın arkadaşımdır, kumar oynamaz. Riva'daki yer mangal yeridir. Burada oyun oynadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu, ben tatile gittiğim için Murat'tan casino çipi aldı.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım. Selen Görgüzel'in ifadesinde belirttiği 'Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir.' şeklindeki ifadesini kabul etmiyorum. Kimseden fuhuş suçuna aracılık edip para almadım. Telefonum da ayrıntılı incelendiğinde bu durum ortaya çıkacaktır. Tekrardan belirtmek isterim ki ben bu uçağa binmedim."

Emel Müftüoğlu, Oktay Kaynarca, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Çakır ; Uyuşturucuya hep karşıydı. 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ı vurdu İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
Gaziantep FK’ya Galatasaray maçı öncesi şok Gaziantep FK'ya Galatasaray maçı öncesi şok
Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı Yaralılar var Cezaevinde hükümlü infaz memurlarına saldırdı! Yaralılar var
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:16:41. #7.11#
SON DAKİKA: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.