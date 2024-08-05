Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı - Son Dakika
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Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

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Bazı basın yayın kuruluşlarında yemek için gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen cumhuriyet savcısının, mekanın sahiplerini ve çalışanlarını tehdit ederek gözaltına aldırdığı öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan görüntülerde çalışanların mekandan çıkmak üzereyken savcıya saldırdığı görülüyor. Olay esnasında savcının 9 aylık oğlu da yere düşerek yaralandı. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

05.08.2024 17:33
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Ordu'nun Aybastı içesinde, cumhuriyet savcısı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 13'ü serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesinde cumhuriyet savcısı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle birlikte yemek yemek için restorana gitti. İş yerinin yoğun olmasından dolayı garsonlar boş masa olmadığını '15-20' dakika içerisinde yer olabileceğini söyledi. Bu esnada Savcı Mücahit Şamil Koca, ailesi ile birlikte çevreyi dolaşarak, bir süre sonra tekrar aynı işyerine geldi. İçeride boş masa olduğu ancak garsonların 'rezerve' dediği gerekçesiyle garsonlar ile savcı arasında tartışma çıktı.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

9 AYLIK BEBEK OLAY ESNASINDA DARBE ALDI

Çıkan tartışma sonrası yaşanan arbedede savcı Mücahit Şamil Koca ailesi ile birlikte dışarıya çıkartıldı. Savcı Mücahit Şamil Koca'nın 9 aylık oğlu yere düştü ve darbe aldı. İşyeri sahiplerinin ve garsonların dahil olduğu olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası işyeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplamda 15 kişi gözaltına alındı. 12 kişi adliyeye çıkartılmadan serbest bırakılırken, 3 kişinin işlemleri ise sürüyor.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

BAZI YAYIN KURULUŞLARI FARKLI SERVİS ETTİ

Restoranda yaşanan bu olay, bazı basın yayın kuruluşlarında "Savcı gittiği mekanda yer yok diye çalışanları gözaltına aldırdı" şeklinde servis edildi. Ancak ortaya çıkan yeni görüntüler durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne serdi. Görüntülerde yaşanan tartışma sonrası savcının mekandan ayrılırken çalışanların saldırısına uğradığı görülüyor.

MHP ÜNYE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MHP Ünye İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada, "Perşembe Yaylası'nda Ünye Cumhuriyet Savcımız bir işletme sahibi tarafından yanında eşi, çocuğu ve kayınvalidesi de olduğu halde menfur ve menhus bir saldırıya maruz kalmış, çocuğu alnından eşi, kayınvalidesi ve kendisi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Her ne sebeple olursa olsun adaleti tesis için devlet tarafından görevlendirilmiş olan devletin savcısına kalkan o eli Türk milletine kalkmış farz eder hesabının da hukuk önünde sorulması için MHP Ünye İlçe Başkanlığı olarak takipçisi oluruz. Bizler çok iyi biliriz ki devlet kutsaldır ve her bir devlet görevlisi de onun himayesindedir. Bir takım sosyal medya mecralarında olaya ilişkin videonun kesilip servis edilmesi de devletimizi ve savcımızı itibarsızlaştırmaya yönelik olup videonun aslının kolluk kuvvetlerinde ve savcılıkta olduğunu da kamuoyuna bildiririm" ifadelerine yer verildi.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı

OLAY ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay anı işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, konuyla ilgili resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

FATSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında 'mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı' şeklinde paylaşım ve haberlerin yapıldığı görülmekle, olaya ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür. Ordu ili Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası mevkiinde 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 20.45 sıralarında Ünye Cumhuriyet savcısının ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısının üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısının kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahsın gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütüldüğü hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 1 kişinin tutuklandığı, 1 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldığı ve 1 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, Aybastı, Ordu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Savcı, boş yer olmadığı için olay mı çıkardı? Yeni görüntüler ortaya çıktı, durum sanılandan çok farklı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • SnOW gRaiN: ne olursan ol kimseden ustun degilsin 125 136 Yanıtla
    Bülent Bağcı: HERKES HADDINI BILSIN 57 30
  • Berat Ekizoğlu: yok artık herne olursa olsun bir kadın yada bebek varsa orada kavga edilelemezzz 224 13 Yanıtla
  • Ali Horadik: bir insan düşünün ailesi ile gitmiş. bebekleri var ve o insanı darp ediyorlar. öncelikle bu insan haklarına aykırı kaldı ki savcı olarak görev yapan devletin tüm gücünü üzerinde bulunduran bir kişiye bu hiç yapılmaz. Savcımızın yerinde olsam çok şey yapardım. 15 kişinin hepsi suçlu. devlete kalkan eli kırarlar 182 40 Yanıtla
  • Yelloz Kız: savcının ayrıcalığı mı olması gerekiyor? 104 116 Yanıtla
  • Emin Erol: acaba savcı ne yaptı iş yerine tek taraflı olmamalı 97 116 Yanıtla
    huseyin ergun: Yanında eşi ve bebeği var. Sence ne yapmış olabilir ki. 64 8
  • Ferudun Ozmen: Bence bu olayın gizlenen başka bir yönü mutlaka vardır. Makam mevki sahibi insanlar genelde bu ülkede sürekli olarak önceliğin kendilerine verilmesini isterler "Sen benim kim olduğumu biliyormusun" Madem ki boş masa yok denildi başka bir mekana geçin çok zor değil. insanlar sırf mevkiniz makamınızdan dolayı dolu masayı boşaltıp size yer açmak zorunda değil. 78 111 Yanıtla
    huseyin ergun: Görüntülerde boş masa, var savcı da orayı gösteriyor zaten. Olay çıkışta. Ve saldıran kişi bebeğin içinde olduğu arabayı yuvarlıyor. Bunun haklı bir yönü olabilir mi.? 57 4
  • Ali boz: ne olursa olsun çocuklu bir aileye bu şekilde müdahale edilmesi çok yanlış.iş yerini kınıyorum 168 11 Yanıtla
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