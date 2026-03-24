Oyun alanı savaş alanına döndü! Bir anda ortalık karıştı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yer alan bir lunaparkta dün akşam saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gondola binen iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine görevliler güvenlik amacıyla gondolu durdurdu.
Gondolun durmasıyla birlikte yerlerinden kalkan gençler, eğlence alanı içerisinde birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Eğlenmek için orada bulunan vatandaşların gözleri önünde yaşanan arbede, korku dolu anlara sahne oldu. Çevredeki vatandaşların ve lunapark görevlilerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar olay yerinden uzaklaştı.
3 kişinin yaralandığı kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
