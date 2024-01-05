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Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
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Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

Birçok ülkedeki genelevlere hayat kadını sağlayan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.

05.01.2024 - 10:20,  Güncelleme: 10:38
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İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova polis ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.

BİRÇOK ÜLKEDEKİ GENELEVE HAYAT KADINI GÖNDERMİŞ

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda dünyanın birçok ülkesinde bulunan genelevlere yabancı uyruklu seks işçisi sağladığı iddiasıyla İnterpol tarafından 'Cinsel Amaçlı İnsan Ticareti Yapmak' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Madame Claude" lakaplı Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova'nın Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde olduğu bilgisi edinildi.

Kırmızı bültenle aranan fuhuş kraliçesi Özbekistan uyruklu Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı

AYVACIK'TA YAKALANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Mirxanova'nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu birçok kadını yasadışı yollarla Türkiye'ye sokarak aracılar vasıtasıyla genelevlere pazarladığı tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Mirxanova, Küçükkuyu'daki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mirxanova, deport edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale\'de yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Necati Kaya: Özbek deyince akla ilk bunlar gelir oldu. Yurt dışı edilmeli diger göçmenlerle beraber. Yanıtla 45 3
  • salihb: İstanbul Dünyanın yönetim merkezi derlerdi de inanmazdım.hakikaten öyleymiş.Bütün suç liderleri İstanbul'da yaşıyormuş görüyormu. Yanıtla 42 2
  • Şevki Sünger: Türkiye cennet cennet dedikleri herhalde sadece katiller kaçakçılar ve mafya için hemide hepsi ithal Yanıtla 34 4
  • Rotasız Gassal: Bir sabah uyandık baktık ki yine ülke şahlanmış Yanıtla 19 12
  • Serkan Basar: beylikdüzü bunların yuvası ve ticarethanesi orayada odaklanın günlük dairelerde neler oluyor neler bir bilseniz ben şahit oldum çokça :) ağzınız yere düşer Yanıtla 23 1

Özbekistan, Çanakkale, Türkiye, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı - Son Dakika
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