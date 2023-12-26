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Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli özel güvenlik personeline, 2023 eğitim programları kapsamında 'Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi' verildi. Eğitimde, biber gazının doğru kullanım teknikleri teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde güvenlik personeline biber gazı uygulandı ve etkileri deneyimlendi.

Bursa\'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
26.12.2023 - 15:35,  Güncelleme: 15:47
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli özel güvenlik personeline, 2023 eğitim programları kapsamında 'Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi' verildi. Sadece, sertifikası olan özel güvenlik görevlilerinin kullanılabileceği biber gazının, doğru kullanım tekniklerini kapsayan eğitim, teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı yapıldı.

Güvenlik personeline uygulamalı eğitim! Yüzlerine biber gazı sıktılar

UYGULAMALI ANLATILDI

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi BİNTED Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen pratik eğitimi, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler verdi. Eğitimde, yaşanabilecek olaylar ya da denetim sırasındaki olası saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği ayrıntılarıyla anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceğinin ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı.

Güvenlik personeline uygulamalı eğitim! Yüzlerine biber gazı sıktılar

YÜZLERİNE BİBER GAZI SIKILDI

İnsanda bıraktığı etkinin bilinmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilen biber gazı, ilk olarak eğitime katılan güvenlik personeline uygulandı. Eğitmenin yüzlerine biber gazı sıktığı personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmez alanda hazırlanan hortumlardan akan suyla yüzlerini yıkadı. Biber gazının etkilerini bizzat deneyimleyen güvenlik görevlileri, uzun süre gözlerini açmakta zorlandıklarını belirtti.

Güvenlik personeline uygulamalı eğitim! Yüzlerine biber gazı sıktılar
Kaynak: DHA
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Bursa, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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