Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Arapça konuşamadığı anlara ilişkin sosyal medyaya düşen görüntüler çok konuşulmuştu. Yaşanan o olayın ardından Erbaş'ın, Strazburg'da bir camide Fransızca olarak verdiği hutbenin görüntüleri de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ali Erbaş'ın Fransızca hutbeyi kağıda bakarak okumaya çalıştığı ancak pek başarılı olamadığı dikkatlerden kaçmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde Ali Erbaş'ın özgeçmişinde, "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadeleri yer alıyor.
Ali Erbaş'a Bağdat ziyareti sırasında bir muhabir mikrofon uzatarak Arapça soru sormuştu. Erbaş ise sorulan soruyu anlamayınca çevresindekilerden, Türkçeye çevrilmesini istemişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' yorumları yapıldı. O görüntülerin yankıları hala sürerken Erbaş'ın Fransızca konuşmaya çalıştığı anlara ait bir video ortaya çıktı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2023 yılında Strazburg Yunus Emre Camii'nde verdiği Fransızca hutbenin görüntüleri çok konuşulmaya başlandı. Görüntülerde Erbaş'ın minbere çıkarak kağıda yazdığı Fransızca hutbeyi okumaya çalıştığı ve hata yaptığı görülüyor.
Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde ise "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı - Son Dakika
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