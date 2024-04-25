Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı - Son Dakika
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Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Arapça konuşamadığı görüntülerin ardından Fransızca hutbe okurken de zorlandığı ortaya çıktı. Erbaş'ın özgeçmişinde ise iyi derecede Arapça ve Fransızca bildiği belirtiliyor.

25.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:59
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Arapça konuşamadığı anlara ilişkin sosyal medyaya düşen görüntüler çok konuşulmuştu. Yaşanan o olayın ardından Erbaş'ın, Strazburg'da bir camide Fransızca olarak verdiği hutbenin görüntüleri de yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ali Erbaş'ın Fransızca hutbeyi kağıda bakarak okumaya çalıştığı ancak pek başarılı olamadığı dikkatlerden kaçmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sitesinde Ali Erbaş'ın özgeçmişinde, "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadeleri yer alıyor.

ÖNCE ARAPÇA SONRA DA FRANSIZCA

Ali Erbaş'a Bağdat ziyareti sırasında bir muhabir mikrofon uzatarak Arapça soru sormuştu. Erbaş ise sorulan soruyu anlamayınca çevresindekilerden, Türkçeye çevrilmesini istemişti. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler için, 'Diyanet İşleri Başkanı Arapça bilmiyor mu?' yorumları yapıldı. O görüntülerin yankıları hala sürerken Erbaş'ın Fransızca konuşmaya çalıştığı anlara ait bir video ortaya çıktı.

Özgeçmişinde 'iyi derecede bilmektedir' yazıyordu: Ali Erbaş'ın Arapça'dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı

FRANSIZCA HUTBE GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 2023 yılında Strazburg Yunus Emre Camii'nde verdiği Fransızca hutbenin görüntüleri çok konuşulmaya başlandı. Görüntülerde Erbaş'ın minbere çıkarak kağıda yazdığı Fransızca hutbeyi okumaya çalıştığı ve hata yaptığı görülüyor.

Özgeçmişinde 'iyi derecede bilmektedir' yazıyordu: Ali Erbaş'ın Arapça'dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı

ÖZGEÇMİŞİNDE 'İYİ DERECEDE BİLMEKTEDİR' YAZIYOR

Ali Erbaş'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın resmi internet sitelerinde yer alan özgeçmişinde ise "İyi derecede Arapça ve Fransızca bilmektedir" ifadelerinin yer aldığı görülüyor.

Özgeçmişinde 'iyi derecede bilmektedir' yazıyordu: Ali Erbaş'ın Arapça'dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı
Özgeçmişinde 'iyi derecede bilmektedir' yazıyordu: Ali Erbaş'ın Arapça'dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı
Özgeçmişinde 'iyi derecede bilmektedir' yazıyordu: Ali Erbaş'ın Arapça'dan sonra Fransızca da bilmediği ortaya çıktı
Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş\'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı

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Son Dakika 3.Sayfa Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arapça soruya tercüme isteyen Ali Erbaş'ın Fransızca hutbesi de tartışma yarattı - Son Dakika
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