Pakistan'da Toz Fırtınası: 4 Ölü, 60 Yaralı

02.06.2026 13:46
Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan şiddetli toz fırtınası hayatı felç etti. Ağaçların, duvarların ve güneş panellerinin devrilmesi sonucu biri çocuk 4 kişi yaşamını yitirirken, 60 kişi yaralandı.

TOZ FIRTINASI CAN ALDI

Pakistan'ın Sindh eyaletinde etkili olan toz fırtınası nedeniyle birçok bölgede büyük hasar meydana geldi. Özellikle Gorakh Tepesi çevresinde şiddetli rüzgarın etkisiyle barakaların çatıları uçtu, güneş enerji sistemleri zarar gördü.

Yetkililer, fırtına sırasında devrilen ağaçlar, duvarlar ve güneş panelleri nedeniyle biri çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

60 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ghotki Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, yaralanan 60 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Ekipler, fırtınanın etkili olduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ELEKTRİK HATLARI DEVRİLDİ

Fırtına, Pencap eyaletine bağlı Rajanpur bölgesinde de etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç kökünden sökülürken, reklam tabelaları savruldu ve elektrik hatları devrildi.

Elektrik şebekesinde meydana gelen arızalar nedeniyle birçok yerleşim yeri karanlığa gömüldü.

OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

Yüksek gerilim hatlarının yola düşmesi sonucu M-5 otoyolu da ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle bazı bölgelerde ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığını duyurdu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Fırtınadan etkilenen bölgelerde yardım ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP grup salonunda hıncahınç kalabalık! Vekillerin hepsi aynı sloganı attı
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
8 kişinin öldüğü kazaya bakanlık el attı! Yeni bulgu çok insanın başını yakar
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
