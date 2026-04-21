Park halindeki otomobili benzin döküp yakan, araç sahibinin yeğeni çıktı

Hatay'da park halindeyken benzin dökülüp kundaklanan otomobili yakanın araç sahibinin yeğeni olduğu ortaya çıktı. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanırken, olayın yeğen-dayı arasındaki miras anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde Rifkan Kızılay'ın evinin önünde park halindeki Fiat Egea marka otomobil alevlere teslim olarak yanmıştı. Kamera görüntülerini izleyen Kızılay, otomobilinin bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakıldığını gördü. Görüntülerde, aracı ateşe verdiği esnada alevlerin arasında kalan şahsın, zeytin bahçesine kaçarak olay yerinden uzaklaştığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Otomobili kullanılmaz hale gelen Kızılay'ın şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede otomobili benzin döküp yakanın Kızılay'ın öz yeğeni olduğu ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre yeğen ve dayı arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle kundaklama olayının yaşandığı öğrenildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şahıs adliyeye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - HATAY