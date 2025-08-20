Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

Haberin Videosunu İzleyin
Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı
20.08.2025 22:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı
Haber Videosu

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarında çıkan kavga, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Pazarcılar arasında poşet verme meselesi nedeniyle başlayan sözlü atışma, kısa sürede büyüyerek döner bıçaklarının da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru başından yaralandı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulan semt pazarında çıkan kavga, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

'POŞET' TARTIŞMASINDA DÖNER BIÇAKLARI ÇEKİLDİ

İddiaya göre, iki pazarcı esnafı arasında müşteriye poşet verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Taraflar, bir süre sonra birbirlerine döner bıçakları ile de saldırdı.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

1 POLİS YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmaya çalıştığı sırada kafasına fırlatılan sert cismin isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı

GÖZALTILAR VAR

Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Yaşam, Tuzla, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:17:41. #7.13#
SON DAKİKA: Pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 polis yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.