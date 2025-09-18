Pelin'i öldürüp ormana gömen katil en ağır cezayı aldı - Son Dakika
Pelin'i öldürüp ormana gömen katil en ağır cezayı aldı

Pelin\'i öldürüp ormana gömen katil en ağır cezayı aldı
18.09.2025 09:21  Güncelleme: 10:23
Pelin\'i öldürüp ormana gömen katil en ağır cezayı aldı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öldürülen Pelin Karaca'nın katili Ali Uysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası Karaca ailesi gözyaşları içinde, "Kızımızın kanı yerde kalmadı" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz yıl 17 Eylül'de kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Pelin Karaca'nın (22) katili Ali Uysal (38), Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Eski mahalleden komşularının oğlu olan Ali Uysal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması sonrası Karaca ailesi, adaletin yerini bulduğunu belirterek buruk bir teselli yaşadı.

"ACIMIZA TESELLİ OLDU"

Mahkeme çıkışında baba Nuh Karaca, "Adalet yerini buldu, kızımın kanı yerde kalmadı. O gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu bizim acımıza teselli oldu" dedi.

KIZININ FOTOĞRAFLARINI ÖPÜP AĞITLAR YAKTI

Anne Bihal Karaca ise gözyaşları içinde kızının fotoğrafını öperek ağıtlar yaktı. Anne Karaca, "Pelin'im, anneciğim, ben sana verdiğim sözü tuttum, kanını aldım. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim, 'kanın yerde kalmayacak' demiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.

Pelin Karaca'nın teyzesi Zahide Kurt da gözyaşları içinde, "Pelin çok sevdiğim bir kızdı. Hiç günahı yoktu. Suçu neydi de bunu yaptı? Başka annelerin, başka kardeşlerin canı yanmasın. Allah ona gün yüzü göstermesin. 'Seviyorum' diyor, insan sevdiğine böyle yapar mı? İnsan sevdiğini korur, kollar, yanında olur" ifadelerini kullandı.

Sanık Ali Uysal, mahkemede cinayeti işlediğini kabul etti ancak olayın kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Karaca'nın cansız bedeni, Uysal'ın itirafı sonrası Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.

ERDOĞAN TELEFONLA AİLEYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dava sürecinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Karaca ailesine taziye ziyaretinde bulunmuştu. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla görüşerek aileye başsağlığı dilemiş, "Bizler de hukuken üzerimize düşen görev neyse tüm bunların üzerine devlet olarak gidiyoruz, gitmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
