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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Araç Kaza Yaptı, İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Araç Kaza Yaptı, İki Pilot Hayatını Kaybetti

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü pilot tutuklandı. Kazada hayatını kaybeden THY pilotları Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

19.12.2023 - 15:48,
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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki pilotun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kaza sırasında alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü pilot Ersal E. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında yaşandı. THY'de pilot olarak görevli Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal E, gece 02.00 sıralarında Çatalca istikametine doğru yola çıktı. Ersal E. kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarparak kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil, yol kenarındaki alana çıkarak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada THY'de görev yapan pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan sürücü pilot Ersal E. ise hastaneye kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan Ersal E.,'nin kaza sırasında alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen pilot, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu\'nda Alkollü Araç Kaza Yaptı, İki Pilot Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Araç Kaza Yaptı, İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda Alkollü Araç Kaza Yaptı, İki Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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