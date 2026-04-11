Akaryakıt İstasyonunda 'Putin' Krizi - Son Dakika
Akaryakıt İstasyonunda 'Putin' Krizi

11.04.2026 12:37
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında okuyamadığı yabancı plakayı fişe "Putin" yazarak geçti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk sırasında okuyamadığı yabancı plakayı fişe "Putin" yazarak geçti. O anlar Rus müşteriler tarafından kahkahalarla karşılandı, ancak olayın ardından Alay tazminatsız şekilde işinden edildi.

İddiaya göre, olay Gürsu ilçesine bağlı Şehit Cüneyt Yıldız caddesi üzerinde bulunan Opet benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 aydır akaryakıt istasyonunda çalışan Seyithan Alay, yoğunluk esnasında gelen Rus plakalı bir aracın yakıt istemesinin ardından plakayı karışık buldu. İddiaya göre başındaki yoğunluğu atlatmaya çalışan Alay, plakanın karmaşık olması nedeniyle bilgileri net şekilde okuyamadı. Bunun üzerine işlemi geciktirmemek adına fişe "Putin" yazarak sisteme giriş yaptı. Araçta bulunan Rus vatandaşlar ise durumu fark edince kahkahalar eşliğinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Söz konusu görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine Opet istasyon yönetimi harekete geçti. Herhangi bir kötü niyet ya da hakaret kastı bulunmadığı belirtilmesine rağmen, 8 aydır çalışan Seyithan Alay'ın işine son verildi.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Alay, olay anında istasyonda ciddi bir yoğunluk olduğunu belirterek, "Rus plakalı araç geldi. Plaka çok karışıktı, okuyamadım. O an aklıma 'Putin' yazmak geldi. Tamamen yoğunluktan kaynaklı bir durumdu. Kötü bir niyetim yoktu. Buna rağmen beni çağırıp işten çıkardılar. Çok şaşırdım" dedi.

Konuya ilişkin konuşan Avukat Elif Şuara Güngör, "İşçiye bu hususta uygulanabilecek yaptırım işten çıkarma değil; en fazla, şayet bir zarar söz konusuysa, yevmiyesinden kesinti yapılmasıdır. İşçinin daha önce herhangi bir nedenle savunması alınmamış olması ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde hareket etmiş olmasına rağmen zorla istifaya zorlanması, hakkın kötüye kullanılması niteliği taşır. Bu durumda yapılan feshin haksız olduğu sonradan ortaya çıkacaktır" dedi.

Olayın ardından sosyal medyada da geniş yankı oluştu. Çok sayıda kullanıcı, bir çalışanın anlık bir refleksi nedeniyle işsiz bırakılmasını sert sözlerle eleştirirken, bazı kullanıcılar ise kararın orantısız olduğunu dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

