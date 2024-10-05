Polis, 530 bin TL'lik dolandırıcılık çetesini çökertti - Son Dakika
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Polis, 530 bin TL'lik dolandırıcılık çetesini çökertti

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Bartın'da yaşlı kadını dolandıran 5 kişilik çete, 1013 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı.

05.10.2024 12:10
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530 bin TL'lik vurguna polis darbesi

Toplamda 1013 kamera izleyen polis, 5 kişilik dolandırıcılık çetesini çökertti

Her adımını planladılar, adım adım yapılan takip ile yakalandılar

BARTIN - Kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şahısların Bartın'da yaşlı bir kadını dolandırarak, toplamda 530 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını alması üzerine polis harekete geçti. Yaklaşık 2 haftada 1013 kamera görüntüsü izleyen polis, her adımlarını planlayan 5 kişilik dolandırıcılık çetesini çökertti

Bartın'da yaklaşık 2 hafta önce meydana gelen olan olayda Hendekyanı Mahallesi'nde ismi açıklanmayan bir kadın, kendisini savcı ve polis gibi tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Telefonla aranan ve ismi terör örgütü üyelerinin yer aldığı bir soruşturma karıştığı ileri sürülen kadın, kişilerin yakalanabilmesi için 70 bin TL, 50 Euro, 21 adet çeyrek altın ve 2 adet altın bileziğin yer aldığı çantayı kapısına gelen kişiye verdi. Yaklaşık 530 bin TL değerindeki çantayı dolandırıcılara kaptırdığını anlayan kadının ihbarı üzerine ise Bartın polisi harekete geçti.

Resmi ve sivil polis ekipleri, kadının verdiği eşkali Bartın'ın her yerinde aramaya başladı. Şahsa ulaşamayan ekipler bu kez ise şahsın tam eşkalini belirlemek için olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı

1013 kamera izlendi

Ekipler, dolandırıcı şahsın yaşlı kadından ziynet eşyası ile dolu çantasını aldığı anlara ait görüntüyü izlemesinin ardından sıkı bir takibe başladı. Yaklaşık iki hafta gibi bir süre içerisinde 1013 kamera görüntüsü izleyen ekipler, şahsın İstanbul'dan Bartın'a geldiğini tesit etti. Olay öncesi ve sonrasındaki tüm kameraları titizlikle inceleyen ekipler, 5 kişilik çeteyi adım adım takip etmeyi başardı.

Otobüs ile geldi, kılık değiştirdi

Şahsın otobüs ile geldiği Bartın'da öncelikle kılık, kıyafetini değiştirdiğini belirledi. Tişört, gözlük ve şapka alan şahsın, hemen ardından ise diğer şebeke üyelerinin telefonla oyaladığı mağdur kadının evinin yolunu tuttuğunu belirlendi. Olayın ardından ise Bartın'dan ticari taksi ile Zonguldak'a kaçan şahıs, buradan da bindiği başka bir ticari taksi ile İstanbul'a gitti. M.O'nun toplamda 4 kişiyle daha temas ettiğini tespit eden ekipler, çete üyelerinin Bartın'dan, Zonguldak, İstanbul ve Şanlıurfa'ya uzanan tüm trafiğini kıskaca aldı.

Tüm yöntemleri deşifre edildi

Ekipler izlediği toplam 1013 kamera görüntülerinde şüphelileri adım adım takip ederken, çetenin kullandığı yöntemleri de birer birer deşifre edildi. Her adımı planlanan dolandırıcılık olayında zanlıların sık sık kılık, kıyafet değiştirdiği tespit edilirken, şüphelilerin iz bırakmamak için kredi kartı yada banka hesabı yerine nakit para kullandığı, yakalanmamak için sık sık araç değiştirdiği ve şüpheleri üzerlerine çekmemek için ise şehirler arası yolculuklarda, ticari taksi, uçak ve otobüs ile yaptıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı

Ekipler, tüm zorluklara rağmen yürüttükleri çok sıkı bir çalışma ile ekipleri kıskıvrak yakaladı. Harekete geçen ekipler İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla toplam 5 kişi gözaltına alındı.

Bartın'a getirilen şahıslar ifade ve işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartıldı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan çantayı Bartın'dan İstanbul'a götüren M.O., ve çantayı İstanbul'da teslim alarak Şanlıurfa'ya götüren H.A tutuklanırken diğer 3 kişi ise denetimi serbestlik kararı ile serbest bırakıldı.

Polis, 530 bin TL\'lik dolandırıcılık çetesini çökertti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Polis, 530 bin TL'lik dolandırıcılık çetesini çökertti - Son Dakika

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