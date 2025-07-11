Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Antalya'dan Adıyaman'a gitmek üzere yola çıkan 37 yaşındaki polis memuru Bekir Tatlı yönetimindeki otomobil, Konya'nın Derebucak ilçesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Bekir Tatlı, 63 yaşındaki kayınvalidesi Gülnur Genç ve 59 yaşındaki kayınpederi Bayram Genç yaralandı. 32 yaşındaki eşi Feyzanur Tatlı, 2 aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve 11 yaşındaki baldızı Ayşe Sultan Genç ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Tatlı, daha sonra Konya'daki Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

TAYİNİ ÇIKTIĞI İÇİN YOLA KOYULMUŞ

Antalya'da görev yapan Bekir Tatlı'nın ailesiyle birlikte tayinin çıktığı Adıyaman'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tatlı, yaşamını yitiren eşi, oğlu ve baldızının cenazelerinin ise otopsi sonrası defnedilmek için memleketi Kocaeli'ye gönderilmesi bekleniyor.