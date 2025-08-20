Prof. Dr. Sınar: Bu avukatlar mesleki birikimleriyle, savunmalarıyla tanınan insanlar değiller

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı öne sürülen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 2 avukatın da bulunduğu 14 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

AVUKAT CEM DUMAN VE SEMRA ILIK TUTUKLANDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi tutuklanırken cezaevine gönderilen isimler arasında avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık da yer alıyordu.

PROFESÖR CANLI YAYINDA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Tutuklanan avukatların sosyal medyada paylaştıkları lüks yaşamları, pahalı arabaları, deste deste paraları ve mücevherleri bir anda gündeme düşerken ifşa olan gerçeklere Hukukçu Prof. Dr. Hasan Sınar da katıldığı canlı yayında tepki gösterdi.

"BİR ANDA PITRAK GİBİ ORTAYA ÇIKTILAR"

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Sınar gündemdeki 2 avukat için sert ifadeler kullandı. Bu kişilerin camiada mesleki birikimleriyle, akademik geçmişleriyle ve savunmalarıyla tanınan insanlar olmadıklarını belirten Prof. Dr. Sınar "Kim bu insanlar? Bir anda pıtrak gibi ortaya çıktılar" ifadesini kullandı.

Hukukçu Prof. Dr. Hasan Sınar.

"BU İSİMLERDEN BİR TANESİ BUGÜN KENDİSİNE ÖDÜL VERMİŞ"

Hukukçu Prof. Dr. Hasan Sınar'ın açıklamaları şu şekilde; "Yani enteresan mesela bu isimlerden bir tanesi bugün kendisine ödül vermiş. Yılın en iyi çıkış yapan hukukçusu falan. Ya bu ödülleri kim veriyor? Neye göre? Hangi kriterlere göre belirleniyor? Bunların hiçbirisi yok ortada.

"SİYASETLE KURDUKLARI İLİŞKİLER AĞIYLA KİMLİK SAHİBİ OLUYORLAR"

Ama şu çok net ki! Bu insanlar içinde bulunduğumuz yozlaşmış siyasal iklimin bir tezahürü olarak hayatın her alanında ortaya çıkıyor. Hukuk camiasında da... Bu kişiler tamamen siyasetle ilgili kurdukları ya da kuruyormuş gibi göstermeye çalıştıkları o ilişkiler ağı ile bir kimlik sahibi olabiliyorlar. Öğrencilerime de bunu söylerim: Bu gibi kısa yollara asla tevessül etmemek lazım.

"TABİİ Kİ MASUMİYET KARİNESİNE SAYGI DUYACAĞIZ"

Şu anda tabii ki masumiyet karinesine saygı duyacağız ama bu bir anda sükselik çıkışlar yapan, kendini çok önemli, çok büyük insan gibi göstermeye çalışan insanlar hakkında cezai takibatlar başlatıldı ve bu insanlar hakkında önce gözaltı sonrasında ise tutuklama kararları verildi. Yargılanacaklar, mahkum mu olacaklar beraat mi edecekler göreceğiz."