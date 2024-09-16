Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı - Son Dakika
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Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

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Mersin'de çöplükte plastik bir bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlenirken, aynı evde yaşadığı oğlu çelişkili ifadeleri sonrası gözaltına alındı. Şüphelinin ilk ifadesinde babasını evde ölü bulduktan sonra cesedini bir bidona koyup çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenilirken, profesörün kesin ölüm nedeni dli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacak.

16.09.2024 09:09  Güncelleme: 09:22
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde çöplükte plastik bidon içerisinde çıplak halde bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü. Bidon içerisinde ayakları bağlı olarak bulunan cesedin emekli bir öğretim görevlisine ait olduğu belirlenirken, şahsın oğlu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bozyazı ilçesi Ustalar Mahallesi'ndeki çöp dökme alanına çöp dökmek için giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde çıplak vaziyette bir erkek cesedi buldu. Belediye personelinin haber vermesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

CESET PROFESÖRE AİT ÇIKTI

Kimliği belirsiz erkek cesedi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çöpte bidon içerisinde ayakları bağlı ve çıplak halde bulunan cesedin kimliğini belirmek için yoğun çaba harcayan Mersin polisi, ölen kişinin Anamur ilçesi İskele Mahallesi'nde oğlu O. Doludeniz ile birlikte yaşayan Konya Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz olduğunu belirledi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ölen şahsın kimliğinin belirlenmesinin ardından oğluna ulaşan ekipler, çelişkili ifadelerinden dolayı O. Doludeniz'i gözaltına aldı. Şüphelinin polisteki ilk ifadesinde, babası ile aralarının bir süredir bozuk olduğunu, bu nedenle kısa süreliğine evden ayrıldığını, döndüğünde ise babasını evde ölmüş vaziyette bulunca cesedini bir bidona koyup ticari taksi ile Bozyazı'daki çöp alanına bıraktığını söylediği öğrenildi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı

ADLİ TIP İNCELEMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, ceset üzerinde yapılan ilk incelemede delici veya kesici alet izine rastlanmazken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Konya Selçuk Üniversitesi, 3-sayfa, Plastik, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan BAL:
    Allah ne verirse hayırlısını versin 94 1 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    prof olmak, doğru şekilde evlat yetiştirmeye yetmeyebilirmiş demekki! Rabbim ölümünde hayırlısını versin 48 15 Yanıtla
  • Kenan Baybars:
    ondan sonra evlen evlen derler. al sana evlen. evliliğin en güzel yanı çocuk ancak o da böyle olursa ne diye bir kişinin 50 yıl kahrını çekelim arkadaş 54 5 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu:
    NARİNİN KATİLİ 1 AYDIR BULUNAMAZKEN PROFÖSÖRÜN KATİLİNİ YARIM GÜNDE BULDULAR BU NASIL OLUYOR 30 8 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Unutulmamalıki ne ekersen onu biçersin Allah taksiratını affetsin 18 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Bazen hayatta kalmak yaşaya bilmek kendi elinizde olmayabiliyor ,en yakının yaşam hakkını elinden alıyor. 18 0 Yanıtla
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