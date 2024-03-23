Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıya ilişkin görüntüleri yayınladı

Rusya Soruşturma Komitesi, Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen saldırıda olay yerindeki tüm silah ve mühimmatın da yer aldığı görüntüleri yayınladı.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen konsere gerçekleştirilen saldırıda 93 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi dahil 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatan Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, kriminologlar ve uzmanların yanı sıra İçişleri Bakanlığı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) operasyonel birimleriyle birlikte yürütülen soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerindeki tüm silah ve mühimmata el koydu. Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.
Saldırganlar Ukrayna sınırında yakalandı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planlayan saldırganların sınırdaki Bryansk bölgesinde gözaltına alındığını duyurdu. Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada ise geçişi kolaylaştırmak ve koruma sağlamak için sınırın Ukrayna tarafında bir kişinin saldırganları beklediği ifade edildi. Açıklamada, "Kaçmaya çalışan teröristler Rusya-Ukrayna sınırına doğru ilerliyordu, sınırı geçmeyi planlıyorlardı ve Ukrayna tarafında temasları vardı" denildi.
Çin'den açıklama
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaşananlar karşısında şoke olduklarını ifade ederek, Rusya'nın güvenliği sağlama çabalarına kesin destek verdiğini söyledi. Jinping, "Çin hükümeti ve halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. Çin devlet başkanı açıklamasında, Pekin'in terörizmin tüm şekillerine karşı olduğu ve terör saldırılarını kınadığını bildirdi.
Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleştirilen ve DAEŞ tarafından üstlenilen son terör saldırısını şiddetle kınıyor" ifadelerini kullandı.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a mesaj göndererek, "Bu insanlık dışı terör eyleminin yanı sıra terörizmin her türlü biçim ve tezahürünü şiddetle kınıyoruz. Bu üzücü ve zor zamanda Rus halkıyla dayanışma içindeyiz" dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yayınladığı kınama mesajında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti. - MOSKOVA
Son Dakika › 3.Sayfa › Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıya ilişkin görüntüleri yayınladı - Son Dakika
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan N.D., polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, Kartepe'de bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatılırken, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 25 bin 700 TL ceza uygulandı ve 3 bin 500 TL'ye el konuldu.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, karşıya geçmeye çalıştıkları sırada taşan dereye kapılan üç kadın kurtarıldı. Suya düşen kadınlar hastaneye kaldırılırken, kayıp olan bir çocuğun arama çalışmaları devam ediyor.
Karabük'te heyelan nedeniyle balkonu çöken iki katlı müstakil ev boşaltılırken 6 kişilik aile geçici olarak öğretmenevine yerleştirildi.
Afyonkarahisar'da araması bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Salar beldesinde yakalandı. A.G. ve Ö.Y. isimli hükümlüler, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dere suyunun akıntısına kapılan 4 kişiden kurtarılamayan 11 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası bölgeye AFAD, sualtı arama ve tarama ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aramalar ikinci gününde de devam ediyor.
Tekirdağ Çorlu'da bulunan bir sanayi dükkanında çıkan yangında, 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı. Yangın, gece saatlerinde metal doğrama dükkanının ofis bölümünde çıktı. Dumandan etkilenenlerin olduğu bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi ise polis tarafından araştırılıyor.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde yapılan aramada 432 uyuşturucu hap ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kocasını başka bir kadınla okey masasında görünce öfkeyle deliye döndü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda kadın önce kocasına daha sonra da yanındaki kadına saldırdı. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Sosyal medyada gündem olan videoya ise çeşitli yorumlar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?