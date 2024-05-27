Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı - Son Dakika
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Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı

Bursa'da Whatsapp üzerinden sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 429 bin lira dolandıran çetenin 9 üyesi tutuklandı. Çete üyeleri, kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için sahte mesajlar kullanıyordu. Polis tarafından yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli suç delilleri ele geçirildi. Tutuklanan çete üyeleri cezaevine gönderildi.

27.05.2024 20:44
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Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı

BURSA - Bursa'da Whatsapp üzerinden sahte genç kız profili açarak 4 kişiyi 429 bin lira dolandıran çetenin 9 üyesi de tutuklandı. Çete üyelerinin kurbanlarını tuzaklarına düşürmek için kullandıkları mesajlar ortaya çıkarken, yakalanan çete üyelerinin tamamı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, C.Y.ve M.U.isimli şahısların sahte genç kız profilleri açarak ve kendilerini savcı, avukat gibi tanıtarak vatandaşları toplam 609 bin lira dolandırılmasının ardından harekete geçti. Polis fiziki ve teknik takip başlattı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcıların önce sahte kız profili açarak kurbanlarına 'Numaranızı rehberime kaydetmişim, hatırlayamadım? Kimsiniz?' şeklinde mesaj attığını belirledi.

Çete üyelerinin daha sonra kendilerini genç kızın babası olarak tanıtıp telefondaki kişileri tehdit ettiği, başka bir çete üyesinin de kendilerini avukat, uzlaştırmacı ya da savcı olarak tanıttığı tespit edildi. Yalanı sürdüren dolandırıcılık çetesi üyelerinin 4 kişiden 609 bin lira dolandırıcılık yaptığı kaydedildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Soruşturmayı tamamlayan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 8 ilde 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu ve sim kartı, 44 adet kredi ve hesap kartı, flash bellek, hafıza kartları, 1 adet silah şarjörü ile 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan çete üyelerinden 7'si Bursa'da ü sevk edilirken A.K. Hakkari'de Y.B. ise Bingöl'de adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen çete üyelerinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sahte genç kız profili açarak vatandaşları dolandıran 9 kişi çete tutuklandı - Son Dakika

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