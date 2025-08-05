Sahte Psikolog İddiaları: Abdullah Volkan Uçak Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Sahte Psikolog İddiaları: Abdullah Volkan Uçak Açıklamalarda Bulundu

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Sahte Psikolog İddiaları: Abdullah Volkan Uçak Açıklamalarda Bulundu
05.08.2025 13:57
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Sahte Psikolog İddiaları: Abdullah Volkan Uçak Açıklamalarda Bulundu
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Abdullah Volkan Uçak, sahte psikolog suçlamalarını reddederek uluslararası diploma sahibi olduğunu anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı.

ÖNCE TUTUKLANDI, SANIĞIN İFADESİYLE SERBEST KALDI

Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu. Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.

ÇETE İLE DENKLİK ALMAK İSTERKEN TANIŞMIŞ

Tahliye olan Uçak, hakkındaki iddialar ilişkin açıklamalarda bulundu. Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti. Uçak, "Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı" dedi.

"BUNLAR YÜZÜNDE 40 GÜN TUTUKLU KALDIM"

Uçak, Mayıs ayında yapılan operasyonda gözaltına alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Ben bana diploma gönderince bunlarla bir daha hiç görüşmedim. Ben denklik almak için görüşmüştüm. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ancak kamuoyunda sahte psikolog olarak lanse edildim. Benim elimde diplomam var ben sahte psikolog değilim. Üstelik diplomam uluslararası bir diploma. Diplomanın yanı sıra birçok da sertifikam var. Ben bunlar yüzenden 40 gün tutuklu kaldım. Daha sonra bu sistemi hazırlayan sanığın 'Uçak'ın bu konuyla bir alakası yok. Bize denklik için başvurdu. Biz de e-devlet şifresini alınca yaptığımız sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye diploma yaptık' diye ifade vermesi üzerine serbest kaldım."

"EVET GEÇMİŞTE HALICILIK YAPTIM"

Uçak, son günlerde de "Sahte psikolog halıcı çıktı" diye haberlerin paylaşıldığını anlatarak, "Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım. Ancak kesinlikle sahte psikolog değilim. Benim bu sanıklarla uzaktan yakından alakam yoktur" diye konuştu.
Avukat Sıdıka Cin ise müvekkilinin haksız yere tutuklandığını, bu şüphelilerle hiçbir alakasının olmadığını, denklik almak isterken bu şahıslara denk geldiğini, kendisine denklik yerine diploma gönderildiğinde hemen tepkisini verdiğini, şikayetçi olacağını söylediğini dile getirdi. Cin, bu haberleri yapanlardan da şikayetçi olacaklarını söyledi.

Avukat Coşkun Karakuş ise müvekkilinin haksız yere kamuoyunda linç edildiğini, sahte psikolog olmadığını, birçok danışanı olduğunu, birçok danışanını da iyileştirdiğini ifade etti

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Sağlık, Ankara, Medya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Psikolog İddiaları: Abdullah Volkan Uçak Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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