Evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, çatıdan düşerek hayatını kaybetti
21.02.2026 11:58  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ilçesinde evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki Tosun, tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Olay, evde yapılan temizlik çalışmaları sırasında meydana geldi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinden kamyonlar dolusu çöp çıkartılan 76 yaşındaki adam, tamir için çıktığı ambarın çatısından düşerek hayatını kaybetti.

17 Şubat'ta Yeni Mahalle'de Tosun'a ait olduğu öğrenilen evde, vatandaşların ihbarı üzerine ekipler inceleme başlattı. Yapılan kontrollerde iki katlı evin alt katının tamamen çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Belediye ekipleri, ev ve bahçede biriken atıkları iş makinesi ve kamyonlar eşliğinde tahliye etti. Çalışma süresince polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de muhtemel durumlara karşı hazır bekledi. 18 Şubat'ta devam eden çalışmalarda yaklaşık 20 kamyon çöp çıkarıldı.

Tamir için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Evinden kamyon kamyon çöp çıkartılan 76 yaşındaki Tosun, İnönü Mahallesi'nde bulunan bir ambarın çatısını tamir etmek istediği sırada düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Tosun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Akyazı, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı Hamuru ayak altında çiğneyen işletmeye gereği yapıldı
3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı Her yerden su fışkırıyor 3 ilçeyi besleyen göl yeniden su tutmaya başladı! Her yerden su fışkırıyor
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
’Sevdiğim Sensin’ dizisinde tepki çeken sahne Akıllara Zeynep başkan geldi 'Sevdiğim Sensin' dizisinde tepki çeken sahne! Akıllara Zeynep başkan geldi
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
11:28
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz
Metin Şentürk laiklik bildirisine ateş püskürdü: Utanmıyor musunuz?
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
11:02
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı Diyaloglar pes dedirtti
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti
10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 12:31:00. #7.11#
SON DAKİKA: Evinden kamyonlar dolusu çöp çıkarılan 76 yaşındaki adam, çatıdan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.