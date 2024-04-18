Annesi para vermeyince kendisini yakmak istedi, alevler talihsiz kadına da sıçradı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde para istediği annesinden istediği cevabı alamadığı iddia edilen bir kişi, benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Alevler, olaya müdahale etmeye çalışan anneye sıçradı. Hayati tehlikesi bulunan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

PARA İSTEDİĞİ ANNESİNDEN RET CEVABI ALINCA DEHŞET SAÇTI

Korkunç olay, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz hafta annesi M.Y.'den bir miktar para alan ve tekrar isteyince ret cevabı ile karşılaşan Ö.Y. öfkelendi. Ö.Y., maddi ve ailevi sorunları iddiası ile benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalıştı. Bu sırada alevler, olaya müdahale etmeye çalışan 64 yaşındaki M.Y.'e sıçradı.

YAŞLI KADININ DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz kadın, ilk olarak Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan M.Y., buradaki müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayı hafif yara alarak atlatan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.