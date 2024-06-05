Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençten geriye sadece fotoğraflar kaldı - Son Dakika
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Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençten geriye sadece fotoğraflar kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'in geriye sadece motosikleti üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı. Kazada sürüklenerek otomobilin altına giren Gençer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

05.06.2024 01:07
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ondan geriye kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çekildiği fotoğraflar kaldı

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençten geriye sadece fotoğraflar kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gençten geriye sadece fotoğraflar kaldı - Son Dakika
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