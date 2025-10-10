Sakarya'da Sivil Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Şehit, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da Sivil Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Şehit, 2 Yaralı

Sakarya\'da Sivil Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Şehit, 2 Yaralı
10.10.2025 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Kazada her iki araç da hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma aracındaki 2 personelin şehit olduğunu belirledi. Diğer araçtaki yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sivil jandarma aracıyla otomobil çarpıştı. Kazada, 2 jandarma personeli şehit olurken, diğer araçtaki 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu üst geçidinde meydana geldi. Göreve giden personelin içinde bulunduğu 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC 591 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araç da hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde jandarma aracındaki ismi öğrenilemeyen 2 personelin şehit olduğu belirlendi. Diğer araçta yaralanan 1'i ağır, 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Sivil Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Şehit, 2 Yaralı - Son Dakika

Devlet hastanesinde skandal Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler Devlet hastanesinde skandal! Para karşılığında test sonuçlarını değiştirdiler
Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak Öğretmenlerin artık bu kıyafetleri giymesi yasak
Transferi için soruşturma açılmıştı Osimhen, polise ifade verdi Transferi için soruşturma açılmıştı! Osimhen, polise ifade verdi
AK Parti ve DEM, “Öcalan“ sloganı konusunda ters düştü AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
13 ilimiz kabusu yaşıyor Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler 13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Fenerbahçe-Feyenoord maçı sonrası cinayet soruşturması 3 Türk taraftar aranıyor Fenerbahçe-Feyenoord maçı sonrası cinayet soruşturması! 3 Türk taraftar aranıyor

12:39
İsrail’in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı
12:09
Belgrad Ormanı’nda yasak aşk dehşeti
Belgrad Ormanı'nda yasak aşk dehşeti
12:03
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
11:36
Tanımak neredeyse imkansız Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
11:26
MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
11:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 13:27:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Sivil Jandarma Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 2 Şehit, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.