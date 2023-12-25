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Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs tutuklandı

Sakarya'da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs, tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçtı. Yaşananları sosyal medyada canlı yayınlayan şahıs, polis ve jandarma ekiplerine ateş açtı. İçişleri Bakanı'nın telefonla ikna etmesi sonucu şahıs teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.12.2023 - 13:20,
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Sakarya'da tır şoförünü rehin alarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişine kadar kaçan ve yaşananları sosyal medyada canlı yayın açarak paylaşan şahıs tutuklandı.
Sakarya'da çeşitli suçlardan araması bulunan Fatih B. isimli şahıs, 23 Aralık tarihinde tır şoförünü rehin alarak kaçmıştı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Kocaeli geçişinde yolu kesilen Fatih B., polis ve jandarma ekiplerine ateş açmış, şüpheli kendisini ikna etmeye çalışan ekiplere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmek istediğini söylemişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın telefonla ikna ettiği Fatih B. teslim olmuştu.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Fatih B., ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Sakarya\'da tır şoförünü rehin alan şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da tır şoförünü rehin alan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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