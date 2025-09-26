Samsun\'da Aile İçi Cinayet

Samsun'un Asarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri bir sürücüyü durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yücel Günegül'ün (48) üzerindeki kan lekelerini fark eden jandarma harekete geçti.

EŞİNİ BARDAKLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Günegül, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Günegül'ün Canik ilçesine bağlı Hacınaibli Mahallesinde yer alan evlerinde 4 çocuğunun annesi eşi Fatma Günegül'ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darp ederek öldürdüğü belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatma Günegül'ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı koca Yücel Günegül gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

Katil zanlısı Yücel Günegül

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Soruşturma kapsamında 22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle Yücel Günegül hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, o dönemde eşinin kadın sığıma evine yerleştiği ve daha sonra kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp evine döndüğü öğrenildi.

Öldürülen Fatma Günegül

GEÇMİŞTE KIZINI DA BIÇAKLAMIŞ

Yücel Günegül'ün 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesine bağlı Rasathane Mahallesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine gidip kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştığı, tartışmada kızını bıçakla yaraladığı, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 9 Temmuz'da tahliye edilerek cezaevinden çıktığı tespit edildi.