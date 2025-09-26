Samsun'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Aile İçi Cinayet

Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Aile İçi Cinayet
26.09.2025 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Samsun\'da Aile İçi Cinayet
Haber Videosu

Alkollü sürücü, jandarma kontrolünde eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde jandarma ekipleri, yol kontrolünde şüphelendikleri bir sürücüyü durdurdu. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Yücel Günegül'ün (48) üzerindeki kan lekelerini fark eden jandarma harekete geçti.

Üzerindeki kan izleri katili ele verdi, eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti

EŞİNİ BARDAKLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Sorguya alınan Günegül, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Günegül'ün Canik ilçesine bağlı Hacınaibli Mahallesinde yer alan evlerinde 4 çocuğunun annesi eşi Fatma Günegül'ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darp ederek öldürdüğü belirlendi.

Üzerindeki kan izleri katili ele verdi, eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatma Günegül'ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı koca Yücel Günegül gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

Üzerindeki kan izleri katili ele verdi, eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti
Katil zanlısı Yücel Günegül

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Soruşturma kapsamında 22 Mart'ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle Yücel Günegül hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, o dönemde eşinin kadın sığıma evine yerleştiği ve daha sonra kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp evine döndüğü öğrenildi.

Üzerindeki kan izleri katili ele verdi, eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti
Öldürülen Fatma Günegül

GEÇMİŞTE KIZINI DA BIÇAKLAMIŞ

Yücel Günegül'ün 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesine bağlı Rasathane Mahallesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine gidip kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştığı, tartışmada kızını bıçakla yaraladığı, olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 9 Temmuz'da tahliye edilerek cezaevinden çıktığı tespit edildi.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Jandarma, 3-sayfa, Asarcık, Cinayet, samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi“ diye soruldu verdiği yanıt Putin’i çıldırtır "Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" diye soruldu verdiği yanıt Putin'i çıldırtır
Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar Tır şoförüne yolun ortasında kabusu yaşattılar
Borsada trilyonluk ilk şirket Aselsan piyasa değeriyle BİST100’ün zirvesinde Borsada trilyonluk ilk şirket! Aselsan piyasa değeriyle BİST100'ün zirvesinde
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’ye 5 yıl hapis cezası Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye 5 yıl hapis cezası
Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı Özel hastanede erken doğum skandalında doktor gözaltına alındı
Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
İzmir’deki çöp krizi CHP’yi karıştırdı Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı’nı yalanladı İzmir'deki çöp krizi CHP'yi karıştırdı! Başkan Tugay, Genel Başkan Yardımcısı'nı yalanladı
Tolga Akış ve genomen Gizem Kaya evlendi Tolga Akış ve genomen Gizem Kaya evlendi
Okan Buruk’un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında şov yapıyor
Ölümden dönen Ahu Yağtu sessizliğini bozdu Ölümden dönen Ahu Yağtu sessizliğini bozdu
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Galatasaray’a müjde Çuvalla para hesaba geçti Galatasaray'a müjde! Çuvalla para hesaba geçti

11:18
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Orta Doğu diye bir şey yok, aşiretler ve köyler var
11:13
Güllü’nün ölümünde sır perdesi aralandı Valilik açıklamasında kahreden detay
Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay
10:59
CHP’nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin’in görevi sürecek
CHP'nin yaptığı itirazı mahkeme reddetti, Gürsel Tekin'in görevi sürecek
10:26
Devlet okulunda ’’sıra parası’’ krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
Devlet okulunda ''sıra parası'' krizi: Velilerden 2 bin 250 TL istendi
10:04
Tutmasalar Mehmet Şef’i dövecekti: İşte Türkiye’nin konuştuğu kavganın görüntüleri
Tutmasalar Mehmet Şef'i dövecekti: İşte Türkiye'nin konuştuğu kavganın görüntüleri
09:48
Çin, İsrail’e karşı harekete geçti
Çin, İsrail'e karşı harekete geçti
09:36
Organ bağışında yeni dönem Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
Organ bağışında yeni dönem! Artık e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilecek
09:15
Güllü intihar mı etti İddialara en yakınından yanıt
Güllü intihar mı etti? İddialara en yakınından yanıt
08:34
Erdoğan’la görüntüsü olay olmuştu İlkin Aydın’ın babası bakın ne iş yapıyor
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor
08:21
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler
Trump-Erdoğan görüşmesi dünyada yankılandı! Yunan gazetelerinden dikkat çeken sözler
07:47
THY’den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak
07:46
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2025 12:02:57. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Aile İçi Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.