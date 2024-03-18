Samsun\'da doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası

Samsun'da eşinin ölümünden sorumlu tuttuğu doktoru silah zoruyla kaçıran şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da 13 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem, nöbetçi olduğu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binası önünde aracına binen, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 1 çocuk annesi Çiğdem Eriş'in (29) kocası Gökhan Eriş (35) tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine alarma geçen polis, doktora ait olan 55 AEB 757 plakalı otomobili Ankara yolunda önü kesildi. Doktor herhangi bir yara olmadan kurtarılırken, Gökhan Eriş ise yaya olarak kaçtı. Kaçarken üzerinde bulunan tabancayı düşüren Eriş, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece 14 Eylül 2023'te tutuklanan Gökhan Eriş, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Gökhan Eriş hakkında Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılandığı davada daha önce verdiği ifadede kendini savunan Eriş, "Ben üzerime atılı suçları işlesem müşteki bu kadar rahat olabilir miydi? Belli bir süre araç kullandı, telefon görüşmesi yaptı. Arkadaşının dükkanının önüne gidip aracın kornasına bastı. Bir yerde durakladı, birilerine el işareti yaptı. Kim olduğunu bilmiyorum. Araca iki kişinin yaklaştığını görünce, ben de kendisine durmaması ve devam etmesi gerektiğini söyledim. O esnada kendimi korumak amacıyla üzerimdeki silahı çıkardım. Aramızda arbede meydana geldi. Bu sırada araba kontak açık bir şekilde durdu. Aramızda meydana gelen arbede nedeniyle silah patladı. Ben kesinlikle müştekinin kafasına silah dayamadım. Üzerime atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağmaya teşebbüs' suçlarını işlemedim. Benim kimsenin malına zarar verme gibi bir kastım yoktu. Silah ruhsatsızdır. Eski bir silahtır. Dededen kalmadır. Daha önce başka bir olayda kesinlikle kullanmadım. Üzerime atılı suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" demişti.
Genel Cerrahi Uzm. Dr. Mustafa Erdem ise "Sanığın bana karşı bir husumeti vardır. Yaklaşık 6-7 yıl kadar önce eşinin ameliyatından dolayı bana husumet beslemektedir. Sadece bana değil, ailemi, eşimin ailesine karşı da daha öncesinde yapmış olduğu hareketler vardır. Aramızda görülen başka dava dosyalar olmuştur. Ben sırf sanık yüzünden 6-7 sene önce kadar önce Samsun'a geldim. Sinop'ta bulunduğum dönemde kendisini 1-2 kez görmüştüm. Sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Araca tesadüfen binmemiştir. Araca biner binmez 'Beni tanıdın mı? Seni öldürmeye geldim' gibi sözler söyledi. 'Beni bir hafta kadar takip ettiğini' söyledi. Oturduğum siteye kadar gelmiş. Beni beklemiş, kapıcıların dinlenmesini ve güvenlik kamera kayıtlarının getirilmesini istiyorum. Olay günü işime gittim. 09.00-12.00 saatleri arasında çalıştım. Daha sonra aracımı park ettiğim sokağa geldim ve arabama bindim. Benden sonra araç sağ kapısından sanık bindi ve silahı doğrudan boynuma dayadı. Gergindi, 'Beni tanıdın mı? Seni öldürmeye geldim' gibi kelimeler kullandı. 'Ben zaten yedi yıldır bu anı bekliyordum' dedi. Arka koltuğa kurşun sıktı. Sanık benden hem daha uzun boylu hem yarı yaşım kadardır, gençtir. Arabaya binince aracı sürmemi istedi. Ankara yoluna sürmemi istedi. Bana, 'Beni de kendini de kurtarabilirsin. Bunun için tefeciye borcum olan 3 milyon vermen gerekir'. Vermezsem beni öldüreceğini söyledi. Benim o bölgede çok tanıdığım yoktu. Araçta iken sanık bana gerek yumruk ile gerek silah ile vurmaya devam etti. Sürekli gittiğim kuaför dükkanının önünden geçtim. Aracı hafifçe durdurdum ve elimle işaret etmeye çalıştım. Zaten berber dükkanı içerisinde bulunanlar ayaklandılar. Bu sırada sanık silahın kabzası ile bana vuruyordu. Yanlış yollara girdim. Kaza yapmaya çalıştım. Telefonum çaldı. Sadece birine cevap verebildim. Açmamı istemiyordu. Başhekimin sekreteri arıyordu. İşe gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de inşallah gelebilirim zor durumdayım şeklinde kelimeler kullandım. Sanık araç içerisinde giderken kendi borçlu olduğu kişiyi aradı, ne kadar borcu olduğunu sordu. Ankara yoluna çıktığımızda kendisi polisleri fark etti. Ben olay sırasında hep onun dediklerini yaptım. Polisleri gördükten sonra arka kapıyı açıp oradan kaçmaya başladı. Ben sanıktan şikayetçiyim. Cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Davanın son duruşmasında Gökhan Eriş duruşmada hazır bulunurken, mağdur doktorun ise avukatları katıldı.
Gökhan Eriş son söz olarak, "Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme Gökhan Eriş'i "yağma" suçundan 10 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ve "ruhsatsız silah" suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis ve 1000 lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da doktoru kaçıran şahsa 16 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirlendi. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden işçi servisi bir eve çarptı ve ardından aynı yönde ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Ganita sahilinde denizde hareketsiz bir kişi görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu, 19 yaşındaki bir genç kızın cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Türk Kızılay Şube Başkanı ve 2 personelinin tartıştıkları bir kişi tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi. İftara hazırlık için yemek dağıtılan Türk Kızılay İskenderun Şubesine giden bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle Şube Başkanı Recep Sivri ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada zanlı, Sivri ile Türk Kızılay çalışanları Mehmet Balcı ve Seden İlhan'ı darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavgada yüzünden yaralanan Balcı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Balcı ve Seden İlhan'da ise müdahaleyi gerektirecek yaralanma olmadığı belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giden Sivri, kaçan zanlıdan şikayetçi oldu. Şubenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen polis ekipleri, Ali E. olduğu bildirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasınca, tartıştıktan sonra 3 kişinin darbedilmesi ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalışması kaydedildi.
Slovakya'nın Liptovsky Mikulas kasabasında 3 gün içinde 2 kez ayı saldırısı yaşandı ve 5 kişi yaralandı. Yetkililer, halkı evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve ayıyı avlama çalışmaları sürdürülüyor. Bu olaylar, hayvanların koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi taleplerine yol açtı. Beş kişiyi yaralayan ve hala serbest dolaşan ayının bulunması için termal drone ile arama çalışmaları da devam ediyor.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.
Ankara'da 16 yaşındaki bir çocuk, husumetlisini bıçakla yaraladıktan sonra tartıştığı taksicinin çalıştığı durağı pompalı tüfekle bastı. Ateş ettiği iki kişiyi yaraladıktan sonra saldırılarına devam eden şahıs, aralarında abisinin de bulunduğu 3 kişiyi daha bıçakla yaraladı. Duraktaki saldırıdan kaçmaya çalışan 2 şoförün de ayak bileklerini kırmasına neden olan olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan Yedieylül Mahallesi Batı Aydın Bulvarı üzerinde bir motosiklet sürücüsü, hafriyat kamyonunun altında kalarak sıkıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Bayrampaşa'da kendisine ait araçla ters yöne giren polis memuru, trafikte çıkan yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından silahla vurarak yaraladı. Bacağından vurulan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ise gözaltına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, 164 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 bin 831 kişi ve 84 araç sorgulandı. Ayrıca, faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?