3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

OTOMOBİLİN İÇİNE ATEŞ ETTİ

Geçtiğimiz gece Abdurrahmangazi Mahallesi'nde aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Mahir G. (45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

"ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE ATEŞ ETMİŞ"

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada ' Baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor.