3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
23.10.2025 12:24
3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
İstanbul Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak öldürülmüştü. Olay anına ait görüntüler ortaya çıkarken, babanın çocuklarının gözü önünde silahla ateş ettiği görüldü.

Sancaktepe'de kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi, karşı taraftakilere ateş açtı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan kısa sürede yakalandı.

OTOMOBİLİN İÇİNE ATEŞ ETTİ

Geçtiğimiz gece Abdurrahmangazi Mahallesi'nde aralarında kız kaçırma meselesinden dolayı anlaşmazlık bulunan taraflar konuşmak için buluştu. Görüşmenin tartışmaya dönüşmesi üzerine Mahir G. (45), elindeki silahla otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

"ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÜNÜNDE ATEŞ ETMİŞ"

Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, olay anına ilişkin cep telefonuna yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Mahir G.'nin otomobilde bulunan şahıslara art arda ateş ettiği, bu sırada yanında 2 çocuğunun da bulunduğu, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde çocukların babaları silahla ateş ettiği esnada ' Baba, yeter gel' dedikleri duyuluyor.

Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Sancaktepe'de 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Mahir G.
Kaynak: İHA

Sancaktepe, istanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Şiddet, Kavga, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 3 kişinin öldürüldüğü kanlı pusunun görüntüleri! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı - Son Dakika

