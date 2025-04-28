İstanbul'un Kadıköy ilçesinde alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Miguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili görülen davada, Adli Tıp Kurumu'ndan sanık U.B'nin yaş tespiti için talep edilen rapor mahkemeye ulaştı.
Raporda, U.B.'nin hastane kaydının bulunmadığı, doğumunun babasının beyanıyla nüfusa kaydedildiği belirtildi. Mattia Ahmet Minguzzi'ye tekme atarak saldıran U.B'nin incelenen el, bilek, dirsek ve omuz röntgenlerine göre 16 yaşında olduğu tespit edildi.
Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen yaş tespiti için U.B..'den alınan sol el, el bileği, tek yönlü röntgen grafisine göre kemik yaşının 15 yaşından büyük, sol omuz tek yönlü röntgen grafisine göre ise kemik yaşının 17 yaşından küçük şeklinde kayıtlı olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, U.B.'nin sonuç referanslarına göre doğum kaydına uygun gelişim gösterdiği, olay tarihinde 15 yaşını bitirip, 16 yaşı içinde olduğu tespit edildiği belirtildi.
Türk Ceza Kanunu'nun 31. Maddesi'ne göre yaş küçüklüğü, cezai sorumluluğu ortadan kaldıran veya azaltan sebepler arasında yer alıyor. Eylemin işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, ancak 18 yaşını doldurmamış olan çocukların kusur yeteneğine sahip oldukları ve cezai sorumluluklarının bulunduğu kabul ediliyor. Bu çocuklar hakkında kural olarak indirilmiş cezaya hükmediliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin kemik yaşı belli oldu - Son Dakika
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