Şanlıurfa'da 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali Coşkusu

Şanlıurfa\'da 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali Coşkusu
29.06.2025 13:24  Güncelleme: 13:27
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Haliliye Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali'nde 160 bisiklet tutkunu, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetmek için pedal çevirdi. Festival, Şanlıurfa'nın eşsiz dokusunu tanıma fırsatı sundu.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivalinde yüzlerce bisiklet tutkunu Göbeklitepe'ye ulaşmak için pedal çevirdi.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından yoğun katılımın olduğu festivale İngiltere, İran ile Almanya dahil olmak üzere 3 ülke ve 28 farklı şehirden toplam 160 bisikletli katıldı. Festival, Haliliye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Göbeklitepe Parkından start aldı. Yaklaşık 93 kilometrelik parkurda pedal çeviren katılımcılar, insanlık tarihine ışık tutan simge mekanları gezme fırsatı buldu. Göbeklitepe Ören Yeri, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi, Balıklıgöl Havzası, Harran Kalesi, Bazda Mağaraları, Kümbet Evler ve Tarihi Harran Üniversitesi bu rotada öne çıkan duraklar oldu.

Festival boyunca katılımcılar, Şanlıurfa'nın eşsiz tarihi dokusu ve kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı sundu. Program kapsamında düzenlenen sıra gecesi, hediye dağıtımı, hatıra fotoğrafı çekimi ve vedalaşma etkinliği ile festival coşkusu unutulmaz anlara dönüştü.

Festival alanında katılımcılarla bir araya gelen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, bu anlamlı organizasyona katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Canpolat, "İlimizden ve dışarıdaki illerimizden, 3 farklı ülkeden aramıza katılan çok kıymetli bisiklet severler, sporseverler; Şanlıurfa, Halilliye adın Haliliye'mize hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Çok kıymetli İlçe Başkanım Mustafa Başkanım ve Muhammet, buradaki festivalle ilgili bizlerden talepte bulundular. Biz de baktık ve gördük ki gerçekten her zaman olduğu gibi yerinde bir proje, örnek bir proje, biz de belediyemizin imkanları bu hususta seferber etmek adına elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah önümüzdeki yılla ilgili söz istediler, daha standartları yüksek, problemlerin giderildiği bir festivali inşallah hep birlikte daha büyük bir kalabalıkla beraber yaparız diyorum ve yine ne mutlu ki bize Şanlıurfa adına, Haliliye adına, GAP'ın başkenti adına, Göbeklitepe ile birlikte birçok medeniyete uygarlık yapmış kadim insanlığın ve kadim uygarlığın burada yetiştiği Şanlıurfa'mızda, Haliliye'mizde artık bisiklet turu yapılabildiğini bugün tüm dünyaya, tüm ülkeye ve Şanlıurfa'mıza ilan etmiş olduk. Bizler belediyeciler olarak belediye yönetimleri olarak bisiklet severlerin, sporseverlerin ve birçok branştaki spor dallarındaki kardeşlerimize imkan sağlamak, onlara rehber olmak, onlara fiili zeminleri hazırlamak adına kendimize görev ahdetmişiz. Şu anda bulunduğumuz Göbeklitepe Parkı'nda da yine bir bisiklet parkuru var. Mümkün olabildiği kadarıyla elimizden geldiği kadarıyla mevzuat, hukuk çerçevesi içerisinde bisiklet yollarını arttırmanın, imar üzerinde yeni açılacak alanlarda da önceliğimiz olduğunu ifade etmek isterim. Şanlıurfa'mız sizleri sevdi, bisiklet severleri sevdi, bizler bizi sevdik, inşallah daha güzel yarınlarda buluşmak dileğiyle" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 1. Göbeklitepe Bisiklet Festivali Coşkusu - Son Dakika

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