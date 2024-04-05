Şanlıurfa\'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gebze'de Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.