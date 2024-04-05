Şanlıurfa Bozova'da Çakmaklı Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.
Korkunç kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
Söke-Bodrum karayolu Özbaşı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında tır karşı şeride geçerken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek çay yatağına uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde yaşayan alzaymır hastası S.B., 2 gün önce kayboldu. Jandarma ekipleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan arama çalışmaları sonucunda S.B., 32 saat sonra dağlık alanda sağ olarak bulundu. Jandarma komandoları tarafından hastaneye götürülen S.B.'nin sağlık durumu iyi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi. Törende İlçe Emniyet Müdürü Komiser Arif Çetin, polislerin görevinin başında olduklarını vurgulayarak, terör örgütleri ve suç örgütleriyle mücadele ettiklerini belirtti.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kale uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 8 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Olayda N.B. isimli şüpheli gözaltına alındı ve polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulları binası yanında bulunan inşaatın iskelesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, işçilerin mangal için yaktığı ateşin sebep olduğu öğrenildi. Olayın ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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