Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

05.04.2024 14:20  Güncelleme: 14:24
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Şanlıurfa Bozova'da Çakmaklı Mahallesi mevkisinde yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı ve hayatını kaybetti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Korkunç kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa\'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Bozova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa tufan: Allah rahmet etsin kazalar çok üzücü 30 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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