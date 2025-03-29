Sapanca Gölü'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sapanca Gölü'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber

Geniş Video İzle

Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran'ın cansız bedeni bulundu.

29.03.2025 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.

Sapanca Gölü'nde Alabora Olan Kanoda Kaybolan Genç Bulundu

7 KİŞİ KURTARILDI, EGE İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü. Göle düşen 7 kişi kurtarılırken, sporculardan 15 yaşındaki Kaan Ege Baran için ise arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Sapanca Gölü'nde Alabora Olan Kanoda Kaybolan Genç Bulundu

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama- kurtarma çalışmaları AFAD, Jandarma Arama- Kurtarma, itfaiye, Kocaeli ve Yalova deniz polisi, Sakarya Arama- Kurtarma Ekibi (SAKE) ile Ankara ve Samsun emniyetinden oluşan personel ile birlikte toplam 117 kişilik ekip, 11 bot, 7 dron, 2 sonar cihazı, 35 araç, 2 skuter ve 1 helikopter ile sürdürüldü. Yapılan yoğun çalışma sonucunda kayıp sporcu Kaan Ege Baran'ın cansız bedenine cesedine ulaşıldı.

Sapanca Gölü'nde Alabora Olan Kanoda Kaybolan Genç Bulundu

8 METRE DERİNDE BULUNDU

Talihsiz sporcunun cansız bedeni, suya düştüğü bölgenin yakınlarında yaklaşık 8 metre derinde bulundu. Kaan'ın cansız bedeni, botla karaya çıkarılıp, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Sapanca Gölü'nde Alabora Olan Kanoda Kaybolan Genç Bulundu
Sapanca Gölü\'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege\'den acı haber
Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, Güvenlik, sakarya, Sapanca, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Kaza, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca Gölü'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Makam aracıyla kaza yapan CHP’li belediye başkanı ağır yaralandı Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı
Kütahya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Canlı anlatım Derbide tempo çok yüksek Canlı anlatım! Derbide tempo çok yüksek
İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek

19:51 Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
19:18 Canlı anlatım Derbide tempo çok yüksek Canlı anlatım! Derbide tempo çok yüksek
17:50 İran’dan Trump’ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt İran'dan Trump'ın mektubuna 4 ana başlıkla detaylı yanıt
16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
07:44 İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor DEM Parti’den dikkat çeken karar İmamoğlu mitingine 6 parti katılıyor! DEM Parti'den dikkat çeken karar
07:28 ABD’den yeni Rümeysa Öztürk kararı ABD'den yeni Rümeysa Öztürk kararı
07:07 Myanmar’daki depremlerde can kaybı artıyor Ölü sayısı bini aştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı artıyor! Ölü sayısı bini aştı
00:46 Kütahya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Kütahya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
00:36 Makam aracıyla kaza yapan CHP’li belediye başkanı ağır yaralandı Makam aracıyla kaza yapan CHP'li belediye başkanı ağır yaralandı
00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
00:17 Yemen’de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi Yemen'de İsrail ve ABD saldırıları protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 20:48:46. #7.11#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege'den acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement