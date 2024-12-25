TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde okul servis minibüsü devrildi. Kaza sonucunda yaralıların olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM otoyolunun Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

YARALILAR VAR

Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"ÇOCUKLARDA BİR ŞEY YOK"

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.