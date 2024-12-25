TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi - Son Dakika
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TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi

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TEM otoyolunun Seyrantepe mevkiinde öğrenci servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralıların olduğu öğrenildi.

25.12.2024 16:31
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde okul servis minibüsü devrildi. Kaza sonucunda yaralıların olduğu öğrenildi.

Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, TEM otoyolunun Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edirne yönüne seyreden okul servisi, iddiaya göre bir hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarparak devrildi.

Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR VAR

Kazada servisteki öğrenciler ve hostes hafif şekilde yaralanırken, otoyolda trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"ÇOCUKLARDA BİR ŞEY YOK"

Kazayı gören Oktay Kaya, "Bir araba sıkıştırınca, o da sağa geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. İçinde çocuklar varmış. Ben sorduğumda hostes biraz yaralıymış ama çocuklarda bir şey yok dediler. Şu an arabayı kaldırmaya çalışıyorlar. Çocukları tahliye ettiler" dedi.

Sarıyer Seyrantepe'de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM otoyolunda öğrenci servisi devrildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Reyhan Gök:
    Allah'ı esirgesin inşallah 0 0 Yanıtla
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