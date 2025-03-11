Belediyelere düzenlenen operasyonda İmamoğlu'nun danışmanı da mı gözaltına alındı? - Son Dakika
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Belediyelere düzenlenen operasyonda İmamoğlu'nun danışmanı da mı gözaltına alındı?

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Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen DHKP/C operasyonunda 32 şüphelinin polisteki sorgusu devam ederken, gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir'in de bulunduğu öne sürüldü. Ancak İmamoğlu'nun bu isimde bir danışmanı olmadığı belirtildi.

11.03.2025 13:10  Güncelleme: 13:55
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edildi. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlendi. Konuya ilişkin 34 adrese düzenlenen operasyonda aralarında Sarıyer'in de bulunduğu bazı belediyelerden 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Belediyelere düzenlenen operasyondan İmamoğlu'nun danışmanı da çıktı

KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK

Soruşturma kapsamında eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

AKTİF BELEDİYE ÇALIŞANLARI GÖZALTINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi. Bununla birlikte eski başkan yardımcısı İ.E., Ataşehir Belediyesi eski başkan yardımcısı 3 kişi, eski Maltepe belediye başkan yardımcısı ve Şişli Belediyesinden 2 eski belediye başkan yardımcısının da gözaltında olduğu öğrenildi.

Belediyelere düzenlenen operasyondan şok detaylar! İmamoğlu'nun danışmanı da gözaltında

ŞÜKRÜ GENÇ ARANIYOR

Şüphelilerin İstanbul TEM Şubedeki sorgusuna başlanırken, evinde bulunamayan ve soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'i yakalama çalışmaları devam ediyor.

"MAMOĞLU'NUN DANIŞMADI DA GÖZALTINDA" İDDİASI

Silahlı terör örgütüne finans desteği sağlamakla suçlanan şüphelilere dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı. Gözaltına alınanlar arasındaki 13 şüphelinin halen CHP'ye ait belediyelerde aktif görev yaptığı belirlendi. Soruşturmaya ilişkin elde edilen detaylar arasında, gözaltına alınan şüphelilerden birinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kalender Özdemir'in de bulunduğu öne sürüldü. Ancak İmamoğlu'nun bu isimde bir danışmanı olmadığı belirtildi.

Yapılan çalışmayla 2014-2016 yılları arasında örgüte finansman sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi.

Belediyelere düzenlenen operasyonda İmamoğlu\'nun danışmanı da mı gözaltına alındı?

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Son Dakika 3.Sayfa Belediyelere düzenlenen operasyonda İmamoğlu'nun danışmanı da mı gözaltına alındı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Semih Aymergen:
    adam iyice kendini birşey sanacak yapmayın lütfen. bırakın girsin secime alsın boyunun ölçüsünü. Evet halk gidisattan şikayetçi ama sana sarılacak kadar da aptal değilerdirl.. bu kadar itibar seni zehirledi elbette. 1 8 Yanıtla
  • Tuna Han:
    İmamoğlu terörist de deseniz bu saatten sonra hiç birşeyi değiştirmez bu iktidar kadar dem parti bile bir millete zarar vermez değişim şart 5 3 Yanıtla
  • Cenk:
    Biz Memleketi batırdık. Onun için muhalefet üzerinde suyu bulanık tutalım. Kimse bizi sorgulamasın. 1 1 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    akepe seçimde alamdıklarını hile ile ele geçirmeye çalışıyor vakti zamanı gelince herşey ortaya çıkacak akepeli belediyelerde dönen dolapları herkes iyi biliyor onlara neden soruşturma yok çok merak konusu 1 1 Yanıtla
  • taner uzun:
    Deccal görevini yapıyor yine 0 0 Yanıtla
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