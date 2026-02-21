"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı - Son Dakika
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Haberin Videosunu İzleyin
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
21.02.2026 17:08  Güncelleme: 17:12
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
İstanbul'daki bir toplu taşımada kendisini savcı olarak tanıtıp yolculara tehditler savuran kadın, emniyete eller kelepçeli şekilde götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik 'seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye'de barın bakalım, polis benim emrimde' şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek 'tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

ADALET OKULUNDAN TERKMİŞ

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Y.S.'yi gözaltına aldı. Y.S., elleri kelepçeli şekilde götürüldü.

İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kamil ÖZCAN Kamil ÖZCAN:
    köpek savcısıymış zaten hukuk savcısı olsa o otobüse öyle binmezdi.... 0 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    böyle insanlara gün yüzü göstermeyeceksin.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
