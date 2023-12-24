Şehit Budak\'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'e tepki

Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak, Manisa'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir grup vatandaş tepki gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada şehit olan 6 askerden Ağrı nüfusuna kayıtlı ve Manisa'da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın (22) Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmak üzere önce babaevine, daha sonra cenaze namazının kılınacağı Saruhan Bey Camii'ne getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in de hazır bulunduğu cenaze törenine Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba İkram Budak ayakta durmakta zorlanırken, şehidin yakınları gözyaşı döktü. Akşam namazının ardından Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Budak'ın naaşı, Mehmetçiklerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Garnizon Şehitliği'ne defnedilen Enis Budak'ın bekar ve 8 kardeş olduğu, annesi İkram Budak'ın da 2 yıl önce hayatını kaybettiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e büyük tepki

Öte yandan cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel camiye girerken büyük bir protesto ile karşılaştı. Cami bahçesindeki bir grup vatandaş, Özel'i yuhaladı. Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde alana güçlükle girebildi. Namaz öncesi Özel'e yönelik "Özgür dışarı" sloganları atıldı. Özgür Özel, kılınan cenaze namazının ardından camiden çıkarken bu kez arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Özgür Özel arada kalırken, genel başkanın etrafına adeta etten duvar örüldü. Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü'nün makam aracına binerek alandan ayrılırken, bazı vatandaşların aracın önünü kesmeye çalıştığı görüldü. - MANİSA