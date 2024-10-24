Şehit Taksici Murat Aslan Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Taksici Murat Aslan Uğurlandı

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Şehit taksici Murat Aslan son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı öncesi teröristlerin gasp ederek öldürdüğü taksi şoförü Murat Aslan Kahramankazan Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı.

24.10.2024 14:28  Güncelleme: 14:59
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Şehit taksici Murat Aslan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısı öncesi teröristlerin gasp ederek öldürdüğü taksi şoförü Murat Aslan Kahramankazan Ulu Cami'de son yolculuğuna uğurlandı.

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralanmıştı. Teröristlerce aracı gasp edilerek şehit edilen ticari taksinin şoförü Murat Arslan'ınnaaşı Kahramankazan Devlet Hastanesi'nden askeri törenle Ulu Cami'ye getirildi.

Şehidin Ulu Cami'deki cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı. Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Şehidin naaşı, namazın ardından Kahramankazan şehitliğine defnedildi. Şehidin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

Şehit Taksici Murat Aslan Uğurlandı
Kaynak: İHA

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