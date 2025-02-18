Sendika Temsilcisi Erdinç Koç Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Öldürülen Sendika temsilcisi son toprağa verildi

KIRŞEHİR - Ankara'da Birleşik Metal İş Sendikası'nda Şube Başkanı Deniz Ilgan tarafından vurularak öldürülen Anadolu Şube Genel Sekreteri Erdinç Koç memleketi Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kırşehir'de Ahi Evran Caminde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına; Birleşik Metal İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreter Fehmi Elmacı ve Eğitim Sorumlu Genel Başkanı Özcan Atmaca'nın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Gebze, Kocaeli, İzmir, Manisa ve Bursa'daki şube başkanları, mesai arkadaşları, Koç'un ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan namazın ardından Koç'un cenazesi defnedilmek üzere köyü Horla'ya götürüldü.