Polis müdürünün Galatasaray vaadi intiharı önledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis müdürünün Galatasaray vaadi intiharı önledi

20.06.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Gazipaşa'da Selinus Kalesi'nin 200 metrelik kayalıklarına çıkan bir kişi, polis dronuyla tespit edildi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, 'Seni Galatasaray maçına götüreceğim' diyerek genci ikna edip kurtardı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi tarihi Selinus Kalesi'nin sarp kayalıklarına çıkan bir kişi, polis ekiplerinin dron ile takibiyle tespit edildi. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe merdivenlerle çıkan İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, "Seni Galatasaray maçına götüreceğim" vaadiyle genç adamı ikna etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Gazipaşa'da bulunan tarihi Selinus Kalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 200 metre yükseklikteki kale surlarının sarp noktasında Recep Y. isimli bir şahsın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kalenin engebeli ve geniş arazisinde şahsın tam konumunu belirlemek için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Havadan dron desteğiyle yapılan taramalar sonucunda, Recep Y.'nin uçurumun kenarındaki tehlikeli noktası tespit edildi ve ekipler hızla o bölgeye yönlendirildi.

"Beraber Galatasaray maçına gideceğiz"

Tehlikeli noktada bulunan şahsın yanına ulaşan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Arı, şahsı sakinleştirmek için uzun süre dil döktü. Bu sırada gencin ağabeyi de onun yanına gidip sarılarak ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları sırasında Recep Y.'nin futbol tutkusunu öğrenen Arı, "Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Kendine bir şans ver, söz veriyorum beraber Galatasaray maçına gideceğiz" diyerek gence moral verdi. Bu samimi diyalog karşısında direnci kırılan Recep Y., eyleminden vazgeçti.

Sağlık kontrolünden geçirildi

Polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu sarp kayalıklardan güvenli bir şekilde indirilen Recep Y., hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Gazipaşa, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polis müdürünün Galatasaray vaadi intiharı önledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankırı’da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı Çankırı'da izinsiz salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye 7 milyon lira ceza uygulandı
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar... Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM’lerini kaldırıyor Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Japonya Teknik Direktörü’nün pozu olay oldu Japonya Teknik Direktörü'nün pozu olay oldu
İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz İş insanı Mehmet Musa Evin: Adı nefes kredisi ama nefes almakta zorlanıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

13:54
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü A Milli Takım’dan 2 futbolcunun ismini verdi
Nihat Kahveci canlı yayında çılgına döndü! A Milli Takım'dan 2 futbolcunun ismini verdi
13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:12
Erhan Karaal’ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 14:11:24. #7.12#
SON DAKİKA: Polis müdürünün Galatasaray vaadi intiharı önledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.