Abartı egzoz pahalıya patladı! "Seviyoruz ama" dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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Abartı egzoz pahalıya patladı! "Seviyoruz ama" dedi, cezadan kurtulamadı

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Bursa'da abartı egzozla seyir halindeyken durdurulan araç sürücüsüne, egzoz ve lastiklerden dolayı 21 bin lira idari para cezası kesildi. Araç 1 ay süreyle trafikten men edilirken, genç sürücünün basın mensuplarına yaptığı "Seviyoruz ama" açıklaması ise dikkat çekti.

Bursa'da abartı egzozla seyir halinde olan genç sürücü, arkasında sivil trafik ekiplerinin bulunduğundan habersiz şekilde yoluna devam etti. Sivil ekiplerin durdurduğu otomobilde yapılan denetimde egzoz ve lastiklerden dolayı 21 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi. Genç sürücünün basın mensuplarına yaptığı "Seviyoruz ama" açıklaması ise dikkat çekti.

Abartı egzoz pahalıya patladı!

SİVİL EKİBİN RADARINA TAKILDI

Olay, Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre abartı egzozla seyreden otomobil, sivil trafik ekiplerinin radarına takıldı. Ekipler tarafından durdurulan araç güvenli bir noktaya çekilerek detaylı şekilde kontrol edildi.

Abartı egzoz pahalıya patladı!

CEZA ANSIZIN GELDİ

Yapılan denetimde aracın abartı egzozunun yanı sıra lastiklerinde de mevzuata aykırılıklar tespit edildi. Genç sürücüye toplam 21 bin lira idari para cezası uygulanırken, araç 1 ay süreyle trafikten men edildi.

Abartı egzoz pahalıya patladı!

"YAPACAK BİR ŞEY YOK, SEVİYORUZ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç sürücü, işten çıktığını ve eve gittiğini belirterek, "İşten çıktım eve gidiyorum. Arkamdan sivil trafik geliyormuş. Yapacak bir şey yok, seviyoruz ama" dedi.

Abartı egzoz pahalıya patladı!
Kaynak: İHA

Otomobil, Trafik, Bursa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Abartı egzoz pahalıya patladı! 'Seviyoruz ama' dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abartı egzoz pahalıya patladı! "Seviyoruz ama" dedi, cezadan kurtulamadı - Son Dakika
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