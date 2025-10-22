silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı

silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı
22.10.2025 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, sosyal medyada takipçi kazanmak amacıyla trafikte seyir halindeyken arkadaşını oyuncak silahla korkutmak isteyen gençler, gerçek polis ekipleriyle karşılaştı. Kırmızı ışıkta durdukları sırada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti. Panikleyen gençler, kullandıkları silahın oyuncak olduğunu belirtti. Ancak bu tehlikeli şaka, vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafikte seyir halindeyken elindeki oyuncak silahla arkadaşını korkutmak isteyen genç, gerçek polisle karşılaşınca panik yaşadı.

Olay, Kozan ilçesi Göç Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medyada takipçi artırmak isteyen "Adana'da sıradan bir gün" adıyla video çeken iki genç, trafikte seyir halindeyken karşı araçta bulunan arkadaşını oyuncak silahla korkutmak istedi. Gençlerin bu anları kayda aldığı sırada, kırmızı ışıkta durdukları noktada Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri olaya müdahale etti.

Polisin elinde gerçek silahı görünce panikleyen gençler, kullandıkları silahın çakma olduğunu söyleyerek durumu açıklamaya çalıştı. O anları sosyal medyada paylaşan gençler, tehlikeli şaka nedeniyle vatandaşların ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Medya, Polis, Kozan, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa silahla 'şaka' videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“M3“ suç örgütüne operasyon 40 şüpheli gözaltında "M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında
Genç katibin şüpheli ölümü Parkta cansız bedeni bulundu Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Okan Buruk’a büyük müjde Özel madde devreye girdi Okan Buruk'a büyük müjde! Özel madde devreye girdi
Hindistan’da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye’ye geliyor Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

12:53
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir
11:50
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
11:35
İsrail TV’sinde Türkiye’ye açık tehdit: Türk askeri Gazze’ye girerse...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
11:30
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı Yere yatırıp elektroşok uyguladı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı
10:56
2 bin yıllık tehlike ’Ben buradayım’ dedi
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi
10:54
Hesabına gelen 250 bin TL’yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 13:03:12. #7.12#
SON DAKİKA: silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşılarında görünce panik yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.